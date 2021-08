https://it.sputniknews.com/20210815/nato-sulla-situazione-in-afghanistan-soluzione-politica-importante-come-non-mai-12518779.html

NATO sulla situazione in Afghanistan: "soluzione politica importante come non mai"

NATO sulla situazione in Afghanistan: "soluzione politica importante come non mai"

La NATO ritiene che alla luce dell'escalation di tensioni in Afghanistan è "importante come non mai trovare una soluzione politica del conflitto", ha affermato... 15.08.2021, Sputnik Italia

Lo scorso venerdì, sugli esiti di un vertice dei rappresentanti permanenti dei paesi membri dell'alleanza a Bruxelles, il segretario generale Jens Stoltenberg ha dichiarato che la NATO manterrà la sua missione diplomatica in Afghanistan e continuerà a valutare la situazione, nonché apportare modifiche al numero del personale presente nel Paese.Inoltre, ha osservato che l'alleanza continuerà ad esaminare gli sviluppi in loco e rimane in constante contatto con le autorità afghane e la comunità internazionale. L'obiettivo della NATO, ha aggiunto Stoltenberg, è "fornire una maggior assistenza al governo afghano e alle forze di sicurezza dell'Afghanistan".La situazione in Afghanistan si è inasprita nelle ultime settimane con l'avanzata del movimento Talebani* verso grandi città del Paese. Domenica, media e fonti hanno dichiarato che i talebani controllano tutti i valichi di frontiera dell'Afghanistan. I militanti del movimento hanno comunicato in seguito che sono in corso le trattative con il governo di Kabul riguardo la possibilità di far entrare i talebani nella capitale in maniera pacifica con il governo afghano che si occupi della sicurezza di Kabul fino al termine della transizione del potere. I media locali hanno riferito che il presidente Ashraf Ghani ha accettato di dimettersi e avrebbe lasciato il Paese.In seguito i media, citando fonti diplomatiche, hanno riportato che l'ex ministro degli Interni Ali Ahmad Jalali è stato nominato il capo del governo di transizione nel Paese.*movimento estremista bandito in Russia ed in altri paesi

schardif I senzavergogna come non mai 1

schardif I senza vergogna come non mai 1

