Monopattini elettrici, in arrivo nuove regole contro il far west

Il pericolo rappresentato dai monopattini elettrici lo vediamo tutti nelle nostre città. Ad usarli sono anche i minorenni, in due o anche in tre sullo stesso monopattino. Raggiungono alte velocità, sono in costante espansione e la loro circolazione va urgentemente regolamentata.A tal proposito nella proposta di legge - con primo firmatario il deputato di Forza Italia Roberto Rosso - vi sono diverse salienti novità. Sputnik Italia ha raggiunto per un’intervista in merito l’onorevole Roberto Rosso.— I monopattini sono molto usati sia dai piccoli sia dai grandi, ma rappresentano un vero pericolo se utilizzati male. Onorevole Roberto Rosso, è quello che vediamo tutti nelle nostre città, non è vero?— Sono un pericolo innanzitutto perché non sono nati come un mezzo di trasporto, ma come un mezzo di divertimento. Poi grazie all’espansione della mobilità elettrica sono diventati un mezzo di trasporto. La prima società di sharing in Italia ha avviato la sua attività tre anni fa. È un mezzo nuovo non scientemente studiato per correre sulle strade.Una bicicletta ha le ruote molto grandi ed è studiata bene: ha una tenuta di strada buona, anche se trovi una buca, un sasso non succede niente. Il monopattino con le ruote con 15 centimetri di diametro non particolarmente ammortizzanti ha dei problemi di stabilità. Basti pensare che quando bisogna segnalare la svolta stacchiamo la mano dal monopattino e rischiamo, mentre in bicicletta è un’operazione sicura. Perciò va attenzionata una parte del parlamento per trovare una soluzione che consenta l’uso in sicurezza del monopattino.— Quali sono le novità rispetto a prima che introduce la sua proposta di legge?— Abbiamo terminato pochi giorni fa le audizioni sulla mia proposta di legge, questo ha permesso di capire cosa non funzionasse nella proposta e cosa andasse modificato per renderla migliore.Ovviamente sono state individuate una serie di multe che vanno da poche decine a tante centinaia di euro, dipende dalla gravità delle infrazioni commesse.— Questi ultimi anni i monopattini sono stati molto pubblicizzati, ma non si è portata l’attenzione sulle regole e sulla sicurezza, non crede?— Esistono delle leggi a livello regionale. Lei ritiene che le regole debbano essere uguali per tutti invece?— Sì. In questo momento in assenza di norme specifiche ogni comune fa le ordinanze come ritiene. Per esempio Firenze e Genova hanno già imposto l’obbligo del casco, altri hanno ridotto la velocità. C’è caos anche per l’utente. Si è quindi deciso di ascoltare tutti, soprattutto gli otto comuni più grandi d’Italia, per capire quali fossero le regole più ottimali da formulare.La legge che ho proposto, e sulla quale secondo me c’è grande condivisione, sarà una legge che impone dei limiti massimi, ogni comune potrà ridurli. La legge darà per tutta Italia delle regole base, e poi qualche sindaco per determinate ragioni potranno aggiungere delle regole più stringenti. La legge pone un tetto massimo.L'opinione dell'autore potrebbe non coincidere con la posizione della redazione.

