Missione diplomatica russa prepara un incontro con Talebani: la data è in via di definizione

L'ambasciatore della Russia in Afghanistan Dmitry Zhirnov intende incontrare i rappresentanti del movimento radicale Talebani* per discutere della sicurezza... 15.08.2021, Sputnik Italia

L'addetto stampa dell'ambasciata ha aggiunto che "la data precisa è in via di definizione".Nella giornata di oggi l'ambasciata russa aveva fatto sapere che non c'è la necessità di evacuazione del personale e che la missione diplomatica continua a lavorare in maniera regolare.La situazione in Afghanistan si è inasprita nelle ultime settimane con l'avanzata del movimento Talebani verso grandi città del Paese. Domenica, i Talebani hanno preso anche la capitale Kabul. Il presidente Ashraf Ghani si è dimesso ed ha lasciato il Paese.*movimento estremista bandito in Russia ed in altri paesi

