Milano, Sala propone a Bernardo una professione di antifascismo per tutti i candidati

Milano, Sala propone a Bernardo una professione di antifascismo per tutti i candidati

Il sindaco di Milano aveva ripreso il candidato di centrodestra per aver affermato di "non distinguere fra fascisti e antifasciti". Successivamente il medico... 15.08.2021

Prosegue la querelle tra il candidato del centrodestra a Palazzo Marino e l'attuale sindaco Beppe Sala, che dopo la rettifica di Luca Bernardo adesso chiede una professione di antifascismo per tutti i candidati alle prossime elezioni comunali di Milano. "Prendo atto - rincara su Bernardo prima della visita a un centro anziani - che finalmente ha sottolineato di essere antifascista. Per ravvedersi c'è sempre tempo e mi pare una cosa buona".Il candidato del centrodestra a Palazzo Marino ha corretto il tiro dopo che venerdì aveva detto ai giornalisti: "Non distinguo tra fascisti e antifascisti". "Le persone non le distinguo se non per uomo, donna e persone perbene", aveva aggiunto.Le affermazioni del candidato di Bernardo hanno mandato in escandescenza molti esponenti del PD, tra cui l'attuale primo cittadino. "Sono convinto in modo assoluto che chi non ha il coraggio di dichiararsi antifascista non sia degno di guidare la nostra città, Medaglia d’oro della Resistenza", ha affermato Sala in un post pubblicato ieri su Facebook. Netta la replica di Bernardo che ha tirato fuori le foto del nonno partigiano e della nonna che durante il fascismo "nascondeva in casa tante persone scappate", per fugare ogni dubbio. "Credo che la mia storia parli da sola. Io sono antifascista come credo tutti gli italiani", ha detto Bernardo n visita al centro vaccinale Pirelli HangarBicocca.Le elezioni amministrative a Milano si terranno il 3 e il 4 ottobre. Il sindaco uscente Beppe Sala dovrà competere con il candidato scelto dalla coalizione di centrodestra, il pediatra dell'ospedale Fatebenefratelli Luca Bernardo. Secondo i sondaggi la partita si gioca al photofinish, in quanto Sala ottiene una proiezione tra il 44% e il 48%, mentre Bernardo tra il 40% e il 44%.

