"Medici senza frontiere" continuano a lavorare in 5 città dell'Afghanistan

"Medici senza frontiere" continuano a lavorare in 5 città dell'Afghanistan

L'organizzazione non governativa umanitaria "Medici senza frontiere" (MSF) ha dichiarato che continua a prestare servizi sanitari in cinque città afghane. 15.08.2021, Sputnik Italia

"MSF in Afghanistan continua a svolgere attività mediche in tutti e cinque i suoi progetti a Herat, Kandahar, Khowst, Konduz e Lashkar Gah", ha riferita la divisione dell'ong operativa in Afghanistan mediante un post su Twitter.La situazione in Afghanistan si è inasprita nelle ultime settimane con l'avanzata del movimento Talebani* verso grandi città del Paese. Domenica, media e fonti hanno dichiarato che i talebani controllano tutti i valichi di frontiera dell'Afghanistan. I militanti del movimento hanno comunicato in seguito che sono in corso le trattative con il governo di Kabul riguardo la possibilità di far entrare i talebani nella capitale in maniera pacifica con il governo afghano che si occupi della sicurezza di Kabul fino al termine della transizione del potere.*organizzazione terroristica estremista bandita in Russia ed in altri Paesi

