Londra, sparatoria da auto in corsa: ferite quattro persone a Camden

2021-08-15T15:15+0200

Tre donne sono state portate in ospedale dopo essere state ferite durante una sparatoria. Alcune testimoni parlano di cinque colpi sparati da un'auto in corsa a Camden sabato sera. Un proiettile avrebbe colpito anche un'adolescente, secondo quanto riferisce il Daily Mail. I fatti sono avvenuti sabato sera attorno alle 22.10 a Clarence Garden, nei pressi di Regent's Park. Nell'attacco è rimasto coinvolto anche un uomo, ma non è chiaro se sia stato ferito dagli spari o accoltellato. La polizia, che ha inviato unità armate sul posto, afferma che l'episodio non è legato al terrorismo. Camden è un quartiere molto noto nel settore Nord di Londra, famoso per il mercato artigianale e per una miriade di locali popolati nelle ore notturne, e non solo. La sparatoria avviene a pochi giorni dall'attacco con armi da fuoco di Plymouth, dove un giovane attivista "incel" di 22 anni, ha aperto il fuoco contro la madre e altre quattro persone, inclusa una bambina di tre anni. La causa della strage è la misoginia, in base a quanto riportato dalla stampa britannica.

