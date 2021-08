https://it.sputniknews.com/20210815/libano-esplode-autocisterna-almeno-19-morti-e-79-feriti-12510885.html

Libano, esplode autocisterna: almeno 19 morti e 79 feriti

Ancora non è stata chiarita la dinamica del terribile incidente. 15.08.2021, Sputnik Italia

libano

Almeno 20 persone sono morte e 79 sono rimaste ferite dopo che un'autocisterna è esplosa domenica mattina presto ad Akkar, nel nord del Libano.L'esplosione sarebbe avvenuta nella zona di Tleil, nel distretto di Akkar. Secondo altri rapporti, in particolare quello di Al-Arabiya, nell'esplosione sarebbero rimaste ferite più di 100 persone.Sul posto sono attualmente presenti le ambulanze e le forze dell'ordine che trasportano i feriti negli ospedali. Come ha twittato la Croce Rossa libanese, almeno 22 divisioni mediche stanno accorrendo sul luogo della tragedia per il trattamento dei feritiIntanto sui social network sono stati condivisi video e foto, che mostrano l'autocisterna in fiamme e le vittime dell'esplosione.Attualmente il Libano sta lottando con una grave carenza di gas mentre le autorità stanno effettuando delle perquisizioni nelle stazioni di servizio chiuse per individuare quelle che nascondono benzina in previsione di un aumento dei prezzi a seguito dell'abolizione dei sussidi governativi. Tutto il carburante così confiscato viene poi ridistribuito gratuitamente alla popolazione.L'incidente odierno arriva a pochi giorni dall'anniversario della terribile esplosione avvenuta il 4 agosto 2020 nel porto di Beirut, in seguito alla quale persero la vita oltre oltre 190 persone

