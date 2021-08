https://it.sputniknews.com/20210815/lamorgese-presiede-a-palermo-il-comitato-nazionale-per-lordine-e-la-sicurezza-12515396.html

Lamorgese presiede a Palermo il Comitato Nazionale per l'Ordine e la Sicurezza

Anche quest'anno durante la riunione è stato presentato il Dossier Viminale, contenente tutti i dati su omicidi, sbarchi, femminicidi, lotta al terrorismo e... 15.08.2021, Sputnik Italia

Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha presieduto la mattina di domenica 15 agosto 2021 il Comitato Nazionale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica (CNOSP). La riunione si è svolta nei locali della prefettura di Palermo a partire dalle 10.30. Come avviene ogni anno, per la tradizionale riunione del 15 agosto del CNOSP è stato presentato il dossier Viminale. Il rapporto offre un quadro riassuntivo delle attività e delle iniziative di tutte le componenti del ministero dell’Interno, affrontando il tema della sicurezza – intesa come safety e security – anche attraverso il confronto, dove possibile, con l’analogo periodo precedente.Il dossier contiene tutti i dati sull'attività svolta durante l'anno dal ministero dell'Interno, in materia di sicurezza pubblica, misure anti-contagio, immigrazione e sbarchi, femminicidio, terrorismo e lotta alla mafia. Controlli anti-CovidNell'ambito dei controlli per contenere la pandemia da Covid-19, dall'11 marzo 2020 al 31 luglio 2021 sono state controllate 49.590.468 persone e ne sono state sanzionate 720.918 per violazioni alle normative anti-contagio.In particolare: Sbarchi e immigrazioneRispetto all'anno precedente da agosto 2020 a luglio 2021 sono sbarcati in Italia 49.280 migranti, il 128 % in più dell'anno precedente. I minori non accompagnati sono stati 7.843 (+155,26%). Gli scafisti arrestati sono stati 147.Violenza di genereDa agosto 2020 a luglio 2021 sono state uccise 105 donne, il 13,9% rispetto all'anno precedente. I femminicidi rappresentano il 38% degli omicidi volontari, 88 avvenuti in contesto familiare, 62 per mano dell'ex o del partner. Le denunce per stalking sono state 15.989 e il 74% ha come vittime le donne.Omicidi e altri criminiDal primo agosto 2020 al 31 luglio 2021 sono state uccise in Italia 276 persone (-6,4% rispetto all'anno precedente). Tredici omicidi sono attribuiti alla criminalità organizzata. Rispetto all'anno precedente in calo rapine (19.975) e furti (730.061). In controtendenza le truffe (155.242) aumentate del 16,25 % e i delitti informatici (202.183) in crescita del 27,35% rispetto all'anno precedente. Persone scomparseDall'agosto 2020 al luglio 2021 in Italia è stata denunciata la scomparsa di 17.156 persone. Di queste 8593 sono state ritrovate. I minori scomparsi sono stati 10.505 di cui 4208 ritrovati.TerrorismoDal primo agosto 2020 al 31 luglio 2021 sono state espulse 71 persone per motivi di sicurezza e sono stati monitorati foreign fighters. Sono stati arrestati 7 estremisti dell'area anarchica e 18 della destra eversiva, in aumento del 350% rispetto all'anno precedente. Criminalità organizzataDurante l'anno sono state effettuate 179 operazioni di polizia giudiziaria su tutto il territorio italiano e arrestati 45 latitanti di rilievo, di cui 2 con massima pericolosità. Rispetto all'anno precedente è segnalata una diminuzione del -43,7%. In aumento i sequestri (8.785 per un valore di 1.905 mln di euro) e le confische (4.246 per 1.731 mln di euro)

Irina Derefko Soluzioni? Nessuna!! 0

Snowstorm E'lusuale barzelletta italiana di assegnare l'Avis a Dracula. Probabilmente la Lamorgese si è accordata con i capi delle "ffamigghie" siciliane sulle modalità per aumentare i flussi di migranti e, di conseguenza, i profitti dei capimafia. 0

