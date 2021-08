https://it.sputniknews.com/20210815/kabul-la-russia-non-chiude-lambasciata-siamo-in-contatto-con-lambasciatore-12515852.html

Kabul, la Russia non chiude l'ambasciata: "siamo in contatto con l'ambasciatore"

La missione diplomatica russa non verrà al momento evacuata

Mosca non prepara l'evacuazione dell'ambasciata russa da Kabul e la missione diplomatica sta lavorando in regime normale."Siamo in contatto con l'ambasciatore" ha detto a Sputnik, Zamir Kabulov, rappresentante speciale del Presidente della Federazione Russa per l'Afghanistan. A differenza di quanto disposto da altri paesi, la Federazione Russa non ha in atto alcun piano di evacuazione del proprio personale diplomatico di stanza nella capitale afghana. I talebani* hanno garantito sicurezza non solo all'ambasciata russa, ma anche alle missioni diplomatiche di altri Paesi:Afghanistan: i Talebani vicini al successo, governo vicino alla resaNelle ultime ore si è intensificata la pressione dei Talebani sulla capitale afghana, Kabul. Le forze islamiste controllano il 100% dei confini del paese ed hanno lasciato soltanto l'aeroporto di Kabul come unica via d'uscita dal Paese. Il ministro dell'interno afghano Mirzakwal in un video messaggio ha assicurato che la transizione di potere avverrà in modo pacifico e che Kabul non sarà attaccata.*organizzazione terroristica estremista bandita in Russia ed in altri Paesi

