https://it.sputniknews.com/20210815/incendi-monte-pisano-il-governatore-giani-situazione-sotto-controllo-12519173.html

Incendi Monte Pisano, il governatore Giani: "Situazione sotto controllo"

Incendi Monte Pisano, il governatore Giani: "Situazione sotto controllo"

Prosegue da ieri il lavoro dei Vigili del Fuoco nell'estinzione degli incendi che hanno interessato i monti Pisani nel territorio di Vicopisano, in provincia... 15.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-15T18:10+0200

2021-08-15T18:10+0200

2021-08-15T18:10+0200

italia

incendio

toscana

vigili del fuoco

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0e/12505242_238:291:1600:1057_1920x0_80_0_0_f3c13cfde4a0f0d44c055d91695fc56c.jpg

Un'incendio boschivo ha coinvolto le zone di Vicopisano dove le fiamme hanno divorato le sterpaglie e hanno richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco.L'incendio, iniziato ieri sera e scoppiato a causa di un barbecue tenutosi presso un oliveta, ha causato numerosi focolai che hanno richiesto l'intervento dei soccorsi. Questa mattina sono ripresi gli interventi da parte dei pompieri con canadair ed elicotteri.Una ventina di persone sono state costrette a lasciare la loro abitazione.Presidente Giani: "Incendio sotto controllo"Il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani ha rassicurato i cittadini affermando, tramite un post sulla propria pagina Facebook, che la situazione è sotto controllo."L'incendio é sotto controllo. Elicotteri e mezzi stanno lavorando per la bonifica in modo da evitare che nelle ore più calde l'incendio presenti delle riprese" ha scritto Giani nel suo post.Il governatore della Toscana ha colto l'occasione per ringraziare le squadre in campo di operatori, volontari AIB e Vigili del Fuoco che hanno lottato senza sosta durante tutta la notte per estinguere le fiamme.

toscana

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, incendio, toscana, vigili del fuoco