https://it.sputniknews.com/20210815/il-consiglio-di-sicurezza-dellonu-si-riunisce-durgenza-dopo-lingresso-dei-talebani-a-kabul-12522970.html

Il Consiglio di sicurezza dell’Onu si riunisce d’urgenza dopo l’ingresso dei Talebani a Kabul

Il Consiglio di sicurezza dell’Onu si riunisce d’urgenza dopo l’ingresso dei Talebani a Kabul

L’incontro convocato per lunedì per discutere dell’escalation della situazione nel Paese, l’avanzata degli insorti, la presa del palazzo presidenziale e la... 15.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-15T21:54+0200

2021-08-15T21:54+0200

2021-08-15T21:54+0200

afghanistan

kabul

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/41/23/412359_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5eefd4e7b33e05139106f6b0aea4a9e5.jpg

Nella giornata di lunedì 16 agosto il Consiglio di sicurezza dell'Onu si riunirà per discutere della situazione in Afghanistan.Nel corso della riunione si discuterà dell'escalation nel Paese dopo che i Talebani* sono entrati nella capitale Kabul annunciando la rinascita dell'Emirato Islamico.La giornata choc in Afghanistan e la fuga di GhaniL’avanzata dei Talebani non si è fermata ed è proseguita senza ostacoli fino alla capitale afgana.Il presidente Ashraf Ghani è fuggito in Tagikistan dichiarando con la sua uscita di scena di voler evitare una strage.Ma la maggior parte delle potenze internazionali hanno avviato le operazioni di evacuazione dei loro cittadini e del corpo diplomatico.Anche l’Italia ha dato il via all’evacuazione e domani mattina il primo volo militare porterà in Italia il primo gruppo di diplomatici e connazionali. Poi sarà il turno dei collaboratori afgani e delle loro famiglie.A Kabul, dopo l’ingresso dei Talebani, si sono registrate scene di panico, con le strade bloccate dal traffico di coloro che tentavano la fuga e esplosioni e sparatorie all’aeroporto.La Nato, che sta coadiuvando le operazioni dei Paesi stranieri per lo sgombero dei propri cittadini, ha sottolineato che la soluzione politica in Afghanistan è "più urgente che mai".Gli Stati uniti attaccati da diversi fronti per il ritiro delle truppe e l’avanzata talebana hanno continuato a difendere la loro politica e il segretario di Stato Antony Blinken ha rifiutato i paragoni fatti tra il ritiro dall’Afghanistan e quello da Saigon.*organizzazione terroristica estremista bandita in Russia ed in altri Paesi

https://it.sputniknews.com/20210815/afghanistan-la-difesa-organizza-levacuazione-degli-italiani-i-primi-rientri-gia-domani-12521531.html

afghanistan

kabul

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Rachele Samo

Rachele Samo

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rachele Samo

afghanistan, kabul