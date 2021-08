https://it.sputniknews.com/20210815/giorgetti-la-sostenibilita-ambientale-deve-essere-compatibile-con-quella-sociale-ed-economica-12511606.html

Giorgetti: “La sostenibilità ambientale deve essere compatibile con quella sociale ed economica”

Altrimenti si rischiano fratture. E sul Recovery tenere alta l’attenzione per la parte concreta della messa in atto delle misure finanziate. 15.08.2021, Sputnik Italia

Il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti esprime molte preoccupazioni per la spinta forse troppo accelerata verso una transizione verde che rischia di lasciare indietro troppi lavoratori e di pesare sull’industria.In particolare, a preoccupare il titolare del Mise, intervistato dal Corriere della Sera, è il piano europeo “Fit for 55” che prevede di ridurre le emissioni del 55% entro il 2030 a livelli precedenti al 1990.E il sistema di dazi per penalizzare i prodotti che vengono dai Paesi più inquinanti “va a carico dell’importatore. Disegnata così, rischia di essere una misura autolesionista”.Giorgetti poi sposta l’attenzione sul concetto generale di transizione ambientale per cui si “rischia di spostare una parte eccessiva dei costi sulle piccole e medie imprese e sulle famiglie dei ceti medio-bassi”.La ricetta del ministroGiorgetti, quindi, spiega come tenere insieme la spinta verso un’economia più sostenibile e la crescita.Il Recovery nella praticaIl ministro dello Sviluppo economico, inoltre, invita a non dare “per scontato di essere pronti, dobbiamo tenere alta l’attenzione” sul fronte del Recovery che entra nella fase pratica dopo l’arrivo del primi stanziamento da Bruxelles.“L’esecuzione concreta, sul terreno, è tutto. La norma è importante, ma più importante è la persona che la traduce in fatti” e “dobbiamo assicurarci di avere le risorse umane, imprenditoriali, amministrative per una sfida così grande”.Le crisi aziendali e quella di AlitaliaIl titolare del Mise passa poi a parlare delle tante crisi sul tavolo del suo ministero e di come evitare che le aziende possano abbandonare migliaia di lavoratori senza rendere conto dell’impatto sociale.E sulla crisi ormai storica di Alitalia, ormai Ita, Giorgetti dice: “Ci saranno scelte difficili da fare, soprattutto sul fronte occupazionale e sul nuovo contratto del personale assunto da Ita. È una partita gestita per legge dal ministero dell’Economia e dal ministro Daniele Franco”.

