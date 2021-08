https://it.sputniknews.com/20210815/gerd-muller-si-spegne-a-75-anni-addio-alla-leggenda-del-calcio-tedesco-12516720.html

Gerd Muller si spegne a 75 anni, addio alla leggenda del calcio tedesco

Il campione tedesco era considerato uno dei migliori centravanti della storia del calcio. 15.08.2021, Sputnik Italia

All'età di 75 anni è morto questa mattina Gerd Muller, la leggenda del calcio tedesco, simbolo del Bayern Monaco e della Germania.A renderlo noto è stato lo stesso club bavarese, con un post pubblicato sulla propria pagina ufficiale Twitter:Tra i primi ad esprimere il proprio rammarico alla notizia della morte di Muller è statol il presidente dei bavaresi, Herbert HainerNel corso della sua gloriosa carriera Muller totalizzò un totale di 68 reti in 62 partite con la propria nazionale, e 566 in 607 partite ufficiali con il Bayern.Nel suo palmares da record quattro titoli della Bundesliga, quattro coppe di Germania, tre Coppe dei Campioni, una Coppa delle Coppe, una Coppa Intercontinentale, oltre ai successi con la nazionale agli Europei del 1972 e ai Mondiali del 1974.In ambedue le finali di questi importanti tornei internazionali der Bomber, come era conosciuto Muller per il suo feeling il gol, realizzò le reti decisive.

