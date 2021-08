https://it.sputniknews.com/20210815/ferragosto-picnic-per-81-milioni-ditaliani--12518963.html

Ferragosto: picnic per 8,1 milioni d'italiani

Ferragosto: picnic per 8,1 milioni d'italiani

Secondo un'indagine di Coldiretti un italiano su due ha trascorso il 15 agosto fuori casa, anche solo per una gita fuori porta assieme a parenti o amici. 15.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-15T19:24+0200

2021-08-15T19:24+0200

2021-08-15T19:24+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/01/10487223_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_07368628f74706ffa6080c8a70fd791f.jpg

Sono circa 8,1 milioni gli italiani che non hanno rinunciato al tradizionale picnic di Ferragosto, trascorrendo la giornata all'aria aperta, con grigliate o piatti preparati a casa, nel rispetto delle misure anti-Covid. E' quanto emerge da un'indagine condotta da Coldiretti/Ixé. all'aria aperta, pranzando con un tradizionale picnic. Nel "paniere" che le comitive portano da casa, spesso nel capodanno estivo si ritrovano i tradizionali sapori della cucina casareccia e regionale, come la caponata di melenzane siciliana, le frittole di maiale calabresi, gli zitoni di ferragosto tipica pasta della costiera amalfitana, la pastasciutta al sugo di papera cavallo battaglia umbro, coniglio all'ischiana o le lumache di belluno. Gli amanti delle grigliate, che appassionano quasi 8 italiani su 10 (78%), dovranno fare particolare attenzione ad accendere i fuochi, in un'estate caratterizzata da spaventosi incendi che hanno divorato centinaia di migliaia di ettari di macchia mediterranea e campi, in Italia e altri Paesi.Coldiretti ricorda che la prima regola da seguire nel bosco è quella di evitare di accendere fuochi non solo nelle zone boscate, ma anche nei pressi di quelle coltivate. Nelle aree attrezzate, dove è consentito grigliare, occorre controllare costantemente la fiamma e verificare prima di andare via non solo che il fuoco sia spento. Inoltre non si devono mai abbandonare rifiuti o immondizie nelle zone boscate o in loro prossimità e in particolare, evitare la dispersione nell’ambiente di contenitori sotto pressione (bombolette di gas, deodoranti, vernici, ecc.) che con le elevate temperature potrebbero esplodere o incendiarsi facilmente.Che la scelta sia stata pranzo a sacco o grigliata, nel picnic di Ferragosto non può mancare il cocomero, frutto estivo per eccellenza anche se il caldo e la siccità hanno tagliato di oltre il 20% il raccolto nazionale.Il prezzo al chilo può variare dai 10 ai 20 centesimi, mentre nel supermercato può raggiungere i 70 centesimi e nei chioschi anche 2,50-3 euro al chilo.Tra le mete più gettonate del Ferragosto, antica festa pagana delle campagne feriae augusti, con il 17% c’è la casa di parenti e amici per trascorrere la giornata in un clima di relax e convivialità, ma in molti (19%), in alternativa al picnic, preferiscono mangiare in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia