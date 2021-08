https://it.sputniknews.com/20210815/ferragosto-di-presidio-i-lavoratori-della-gianetti-ruote-non-mollano-e-sperano-in-nuovi-acquirenti-12520775.html

Ferragosto di presidio. I lavoratori della Gianetti Ruote non mollano e sperano in nuovi acquirenti

Ferragosto di presidio. I lavoratori della Gianetti Ruote non mollano e sperano in nuovi acquirenti

A oltre un mese dal licenziamento, i dipendenti controllano la fabbrica 24 ore su 24 per evitare che il fondo che ha acquisito l’azienda possa trasferire i... 15.08.2021, Sputnik Italia

Dopo un mese e mezzo da quel 3 luglio quando poco dopo la fine del turno di mattina i 152 lavoratori della Gianetti Ruote di Ceriano ricevevano la lettera di licenziamento, il presidio davanti alla fabbrica in Brianza non si ferma, neanche a Ferragosto.I lavoratori non mollano in attesa, da una parte della risposta dell’azienda sulla richiesta di 13 settimane di cassa integrazione speciale, e dall’altra di possibili nuovi acquirenti che possano riassumerli.E oltre ai macchinari, i dipendenti presidiano i prodotti finiti pronti per la consegna ai clienti e i materiali necessari per proseguire le commesse previste fino a marzo 2022.Settimane decisiveIntanto si attende nei prossimi giorni qualche passo in una direzione o in un’altra.Il 17 agosto è stata fissata l’udienza in Tribunale sui licenziamenti e il giudice dovrà stabilire se le modalità utilizzate dall’azienda per chiudere la fabbrica e annunciare i licenziamenti sono state corrette o se si prefigura il comportamento antisindacale.I 152 dipendenti della Gianetti sono stati i primi a cadere sotto la scure dello stop al blocco dei licenziamenti arrivato a inizio luglio.La solidarietà di sindacati e semplici cittadiniIn queste settimane di presidio e lotta per il posto di lavoro ci sono state molte manifestazioni di vicinanza.Una anche oggi, il giorno di Ferragosto, da parte di Pietro Occhiuto, segretario generale della Fiom Cgil Brianza che ha fatto visita ai lavoratori postando una foto sul suo profilo Facebook.“Non ci arrendiamo all'idea che la Gianetti Ruote debba chiudere ed anche a Ferragosto chiediamo che si ritirino i licenziamenti e si torni a produrre”, ha scritto.

