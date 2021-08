https://it.sputniknews.com/20210815/ex-ministro-degli-interni-dellafghanistan-guidera-il-governo-di-transizione-12515230.html

Ex ministro degli interni dell'Afghanistan guiderà il governo di transizione

Nelle prossime ore anche il presidente Ashraf Ghani dovrebbe ufficializzare le proprie dimissioni dalla più alta carica dello stato 15.08.2021, Sputnik Italia

mondo

afghanistan

L'ex ministro dell'Interno afghano Ali Ahmad Jalali è stato nominato capo del governo di transizione del Paese, come riferisce Reuters citando fonti diplomatiche.In precedenza, Al-Arabiya TV ha riferito che una delegazione talebana* era arrivata al palazzo presidenziale nella capitale Kabul per tenere colloqui con il governo in relazioneprocesso di trasferimento dei poteri, che dovrebbe svolgersi oggi.Nella giornata di oggi i talebani sono entrati nella capitale dell'Afghanistan, dopo essersi impossessati nei giorni scorsi della maggioranza dei centri nevralgici del Paese.Alcuni scontri tra l'esercito afghano e i talebani si sono verificati nella periferia sud e nord della città. Le forze islamiste controllano il 100% dei confini ed hanno lasciato soltanto l'aeroporto di Kabul come unica via d'uscita dal Paese.La situazione in AfghanistanLe ostilità tra il governo afghano e i talebani si sono intensificate quando le truppe di USA e NATO hanno iniziato a ritirarsi dal paese. Da allora i talebani hanno conquistato vasti territori rurali e lanciato un'offensiva contro le principali città.Agli inizi di agosto i talebani hanno occupato la città di Lashkar Gah, nella provincia di Helmand, e a metà del mese hanno dichiarato di aver preso sotto controllo centri amministrativi delle province di Ghazni, Herat, Kandahar, Konduz e 18 capoluoghi di altre province.*organizzazione terroristica estremista bandita in Russia ed in altri Paesi

afghanistan

2021

