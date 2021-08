Estate senza Cocomero: la siccità taglia la produzione in Italia del 20%

https://it.sputniknews.com/20210815/estate-senza-cocomero-la-siccita-taglia-la-produzione-in-italia-del-20-12516385.html

Il cocomero, frutto tipico di Ferragosto, è coltivato su una superficie di circa 13.000 ettari da cui si ottiene una produzione media annua pari a circa 6,5 milioni di quintali concentrata soprattutto in Puglia, Lazio, Emilia-Romagna, Lombardia e Sicilia.Secondo l’analisi della Coldiretti il forte caldo ha bruciato quest'anno circa il 20% del raccolto nazionale colpendo principalmente al Sud con la siccità, mentre al Nord i danni sono stati provocati dalla grandine."I prezzi medi pagati ai produttori agricoli oscillano intorno ai 20 centesimi al chilo, ma in alcune realtà si scende addirittura a 10 centesimi, mentre al supermercato si aggirano intorno ai 70 centesimi al chilo. Ma se si considerano i chioschi il prezzo può arrivare fino 2,50-3 euro al chilo" ha sottolineato Coldiretti.Cocomero: controllare l'etichettaSecondo i consigli dati da Coldiretti, anche per il cocomero è importante guardare l’etichetta che indica obbligatoriamente la provenienza."Un’anguria nazionale sarà certamente più fresca e appetibile di una di provenienza estera che ha subito un lungo trasporto. Il cocomero come il melone deve essere acquistato maturo e consumato subito" ha sottolineato Coldiretti dando anche qualche consiglio su come scegliere il cocomero più adatto.Consigli sulla scelta e sul consumo del cocomeroPer capire se è maturo al punto giusto, come consiglia Coldiretti, di solito si batte la mano sulla buccia, più il rumore e profondo più è maturo; oppure si guarda la buccia che deve essere liscia e di colore verde e crema. La polpa non deve avere strisce bianche e semi chiari perché ancora non è giunto a maturazione.Per conservare meglio il frutto una volta acquistato è consigliabile riporlo in frigorifero avvolto da un panno bianco.

