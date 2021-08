https://it.sputniknews.com/20210815/covid-vaia-spieghiamo-perche-vaccinarsi-a-chi-non-lha-ancora-fatto-12516162.html

Covid, Vaia: "Spieghiamo perché vaccinarsi a chi non l'ha ancora fatto"

Per il direttore dello Spallanzani, la pandemia potrà essere superata soltanto raggiungendo un altissimo livello di diffusione dei vaccini anche nei paesi meno... 15.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-15T17:17+0200

"Mentre siamo al mare o ai monti o in altri luoghi di vacanza, colloquiamo con i nostri Amici, con le Persone che incontriamo e spieghiamo loro perché vaccinarsi se ancora non l'hanno fatto. Sopratutto cerchiamo di convincere i giovani adulti, i cinquantenni e sessantenni esitanti, non per colpa loro ma perché resi tali da una pessima campagna di comunicazione", ha scritto.Così, con un messaggio pubblicato sul proprio profilo ufficiale Facebook in occasione del Ferragosto, il direttore dell'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, ha esortato gli italiani a diffondere l'importanza della vaccinazione nella lotta al Covid-19.Vaia ha ribadito l'importanza della collaborazione di tutta la popolazione, affinché si eviti il "rischio di tornare indietro o di vivere con l'eterna necessità di una dose".Piano Marshall per Scuola e trasportiVaia si è poi rivolto al presidente Mattarella e al premier Draghi, ai quali ha chiesto di guidare "con saggezza e fermezza il Paese", in modo tale da "portarlo fuori da questa crisi".Il direttore dello Spallanzani ha inoltre auspicato che venga studiato un intervento strutturale sui settori della Scuola e dei trasportiLa diffusione dei vaccini nel sud del mondoIn conclusione del suo intervento, Vaia ha esortato la politica, italiana ed internazionale, ad assicurarsi che le case produttrici di vaccini garantiscano la diffusione degli stessi anche nei Paesi del sud del pianeta.

Némesis Bene, mi sembra l'occasione giusta per proporre questo video, che spero tutti vorranno visionare e magari anche diffondere (se, come temo, l'articolo verrà prontamente sostituito, anch'io a mia volta riproporrò il documento nel nuovo articolo...): sgoverno dei vaccini, vaccini di sgoverno, 10 SCOMODE VERITA' => tinyurl.com/dtvx2mdc 5

Mg Mg NON DEVI SPIEGARE NIENTE ASSASSINO. ANZI SPIEGAMI SE E' STATO ISOLATO IL VIRUS E COME, DEVI SPIEGARE QUESTO TESTA DI MINCHIA, DOPO MI PUOI SPIEGHI PERCHE DEVO VACCINARMI DAI FAI UNO SFORZO 3

