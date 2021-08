https://it.sputniknews.com/20210815/cosa-non-si-fa-per-amore-in-israele-uomo-punta-lanciamissili-contro-negozio-per-una-faida-amorosa-12518899.html

Cosa non si fa per amore: in Israele uomo punta lanciamissili contro negozio per una "faida amorosa"

Cosa non si fa per amore: in Israele uomo punta lanciamissili contro negozio per una "faida amorosa"

Non è chiaro come l'uomo sia entrato in possesso di un lanciamissili in uso da parte delle forze armate israeliane 15.08.2021, Sputnik Italia

Un senzatetto è stato arrestato a Tel Aviv dopo aver puntato un lanciamissili portatile contro un negozio per un contrasto che aveva avuto con un uomo che lavorava con la donna di cui era innamorato.La polizia è stata chiamata sul posto sabato in seguito alle segnalazioni di un uomo di 40 anni che puntava un lanciamissili anticarro M72 LAW. Durante l'incidente, uno dei dipendenti del negozio è corso con un oggetto appuntito verso l'uomo armato. Alla fine, la polizia ha disposto il fermo per entrambi.Si ritiene che il lanciamissili, che è stato sequestrato dalle forze dell'ordine, fosse scarico, anche se non è ancora chiaro come il sospetto ne sia entrato in possesso. Secondo i media israeliani, al momento del folle gesto, l'uomo era sotto effetto di sostanze alcoliche e stupefacenti.

Gianlo Logiano In Israele chiunque sia ebreo può tenersi il lanciamissili per autodifesa. 0

