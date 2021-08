https://it.sputniknews.com/20210815/bonomi-lancia-un-appello-ai-partiti-non-bloccate-le-riforme-e-boccia-i-sindacati-sul-green-pass-12512624.html

Bonomi lancia un appello ai partiti: “Non bloccate le riforme”. E boccia i sindacati sul green pass

Il numero uno di Confindustria teme un quarto lockdown e chiede più responsabilità da parte di tutti per mettere in sicurezza i luoghi di lavoro. E sulle crisi... 15.08.2021, Sputnik Italia

Carlo Bonomi, presidente di Confindustria, ha due preoccupazioni per i prossimi mesi e per il futuro dell’Italia: da una parte la sanità e un possibile quarto lockdown in autunno e dall’altra lo stop alle riforme nel semestre bianco.Per questo, parlando a La Stampa in una lunga intervista, lancia un appello “al sindacato e al governo: è l’ora della responsabilità, per tutti. Non possiamo permetterci, proprio adesso, di ricadere nei vecchi vizi dell’ideologia e della politica…”.Il secondo pericolo arriva dalla politica: “Dal 3 agosto è iniziato il semestre bianco, e le riforme più urgenti, dal fisco alla concorrenza, dalle politiche attive agli ammortizzatori sociali, si sono già bloccate. I partiti cominciano a sventola le solite bandierine e i soli di distinguo. Ma così il Paese non riparte, e questo non ce lo possiamo permettere”.Insensato il comportamento dei sindacati, come Ponzio PilatoIl presidente di Confindustria si scaglia poi contro i sindacati che dovrebbero tutelare i lavoratori ma che invece “non comprendono che il green pass è uno strumento necessario a contrastare la pandemia”.Bonomi auspica “un sindacato moderno, con cui costruire insieme il futuro del mondo del lavoro, e invece lo trovo antagonista” e “vedo una rincorsa dei leader confederali a tutelare i non vaccinati rispetto a tutti coloro che hanno avuto comportamenti etici e civili verso la società. Lo trovo insensato, oltre che pericoloso”.E sul fronte del green pass nelle mense aziendali taglia corto: “Con questi tassi di trasmissibilità del virus non ci possiamo focalizzare solo sulle mense, dobbiamo mettere in sicurezza tutti gli ambienti di lavoro. Ma dobbiamo farlo subito, ogni giorno perso è un rischio in più per l’autunno che si avvicina”.L’ondata di licenziamenti e la fuga delle aziende internazionaliPer Bonomi, poi, è fondamentale che per frenare la delocalizzazione che alcune multinazionali stanno avviando non si usino norme punitive, senza introdurre “solo e sempre lacci e lacciuoli”.Servono norme che attraggano gli investimenti e basta alle dichiarazioni “denigratorie”.La riforma degli ammortizzatori socialiSul fronte del lavoro Bonomi spiega che Confindustria ha presentato già da tempo una sua proposta per la riforma degli ammortizzatori sociali e si trova d’accordo su uno strumento “universale”, ma in questo caso “lo devono pagare tutti”.E sul fronte delle politiche attive per il lavoro lancia una proposta, in particolare sul reddito di cittadinanza: consentire il cumulo con i contratti stagionali, facendo ripartire il sussidio alla scadenza. “ Sarebbe un bel passo avanti: le aziende troverebbero manodopera, i lavoratori aumenterebbero i loro redditi. E verrebbe scoraggiato il lavoro in nero”.

