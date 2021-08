https://it.sputniknews.com/20210815/afghanistan-lappello-di-papa-francesco-cessi-il-frastuono-delle-armi-12515076.html

Afghanistan, l'appello di Papa Francesco: "Cessi il frastuono delle armi"

Il Papa ha auspicato che il conflitto in Afghanistan possa essere risolto attraverso la via della mediazione e del dialogo 15.08.2021, Sputnik Italia

papa francesco

Nel corso dell'Angelus ferragostano, Papa Francesco ha commentato quanto sta accadendo in questi giorni in Afghanistan, dove è in atto un'escalation di violenza da parte del movimento talebano*, e ha auspicato che le parti del conflitto possano percorrere la via del dialogo.Secondo Bergoglio, infatti, "solo così la martoriata popolazione di quel Paese, uomini, donne, anziani, bambini, potrà ritornare alle proprie case, vivere in pace e sicurezza nel pieno rispetto reciproco".Il terremoto ad HaitiImmancabile, poi, la preghiera per la popolazione haitiana, colpita ieri da un fortissimo terremoto:Infine, il Pontefice ha rivolto un pensiero nei confronti di coloro che "trascorrono questi giorni di Ferragosto nei vari luoghi di villeggiatura", ma soprattutto di "coloro che rimangono al servizio della comunità per servire anche coloro che si trovano in condizioni disagiate, aggravate dal forte caldo e dalla chiusura per ferie di alcuni servizi".*organizzazione vietata nella Federazione Russa ed in altri paesi

schardif A ferragosto l' Arcangelo Gabriele ha parlato a Francesco il massone golpista della guerra in Afganistan 0

mondo, papa francesco