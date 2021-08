https://it.sputniknews.com/20210815/afghanistan-iniziata-loffensiva-dei-talebani-su-kabul-12513133.html

Afghanistan, iniziata l'offensiva dei talebani su Kabul

Afghanistan, iniziata l'offensiva dei talebani su Kabul

La capitale è l'ultima roccaforte in mano alle truppe lealiste fedeli al presidente Ghani. 15.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-15T10:02+0200

2021-08-15T10:02+0200

2021-08-15T10:58+0200

mondo

afghanistan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0e/12503763_0:0:2506:1410_1920x0_80_0_0_7901d4bd5f1317c552a28ad5da81af42.jpg

I guerriglieri talebani* hanno lanciato la propria offensiva su Kabul, dopo aver circondato la capitale afghana.A riferirlo quest'oggi è il ministero degli Interni del Paese, precisando che i terroristi stannoentrando nella città da ogni parte.L'Ufficio della presidenza dell'Afghanistan ha riferito su Twitter che le forze di sicurezza e di difesa del Paese hanno la situazione sotto controllo "in coordinamento con i partner internazionali".L'Associated Press, citando degli anonimi funzionari del Paese, ha affermato che ancora non si sarebbero verificati scontri, e che gli insorti avrebbero già occupato tre distretti: Kalakan, Qarabagh e Paghman.Una fonte ha inoltre riferito a Sputnik che i talebani hanno già preso il controllo dell'Università di Kabul e issato la bandiera del gruppo in uno dei distretti della città.Secondo altre fonti, i leader dei talebani avrebbero chiesto ai guerriglieri di evitare, laddove possibile, l'utilizzo della forza.In precedenza è stato comunicato che i terroristi si sono impossessati di tutti i valichi di frontiera dell'Afghanistan, lasciando l'aeroporto di Kabul come unica via d'uscita dal Paese.La situazione in AfghanistanLe ostilità tra il governo afghano e i talebani si sono intensificate quando le truppe di USA e NATO hanno iniziato a ritirarsi dal paese. Da allora i talebani hanno conquistato vasti territori rurali e lanciato un'offensiva contro le principali città.Agli inizi di agosto i talebani hanno occupato la città di Lashkar Gah, nella provincia di Helmand, e a metà del mese hanno dichiarato di aver preso sotto controllo centri amministrativi delle province di Ghazni, Herat, Kandahar, Konduz e 18 capoluoghi di altre province.*organizzazione terroristica estremista bandita in Russia ed in altri Paesi

https://it.sputniknews.com/20210815/afghanistan-talebani-controllano-il-100-dei-confini-12512820.html

privietale no, gli ammmericani se la prenderanno in quel posto, pensavano che ritirandosi l'Afganistan sprofondasse in una guerra civile tra Taliban e signori della guerra per poter così inserire l'isis e destabilizzare gli stati centroasiatici, ma gli Afgani si sono uniti contro l'opressore, difatti le prime zone a cadere sotto il controllo Taliban sono state proprio le provience del nord ( dei signori della guerra, ora pare alleati dei Tliban ), dietro a questa evoluzione c'è sicuramente la possente Cina!!!! 1

privietale Fulvio Grimaldi – Afghanistan: è finito il ventennio Neocon? – Sancho Special 1

7

afghanistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, afghanistan