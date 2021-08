https://it.sputniknews.com/20210815/afghanistan-iniziata-levacuazione-dellambasciata-usa-a-kabul-12511002.html

Afghanistan, iniziata l'evacuazione dell'ambasciata USA a Kabul

Afghanistan, iniziata l'evacuazione dell'ambasciata USA a Kabul

La capitale rimane ormai l'ultima roccaforte in mano alle truppe leali al governo afghano e al presidente Ghani. 15.08.2021, Sputnik Italia

Gli Stati Uniti hanno avviato l'evacuazione dei diplomatici dalla propria ambasciata in Afghanistan, secondo quanto riferito da Reuters citando funzionari anonimi.La notizia arriva poche ore dopo che i talebani* hanno affermato di aver catturato Jalalabad, la capitale della provincia di Nangarhar all'inizio della giornata e ultimo grande centro rimasto sotto il controllo delle forze governative, oltre Kabul.Nelle ultimissime ore l'amministrazione Biden ha disposto un aumento da 3.000 a 5.000 soldati del contingente da inviare in Afghanistan per garantire la piena sicurezza dell'evacuazione.Il presidente, da parte sua, ha minacciato che a qualsiasi atto di violenza contro il personale americano presente in Afghanistan corrisponderà una risposta armata.La situazione in AfghanistanLe ostilità tra il governo afghano e i talebani si sono intensificate quando le truppe di USA e NATO hanno iniziato a ritirarsi dal paese. Da allora i talebani hanno conquistato vasti territori rurali e lanciato un'offensiva contro le principali città.Agli inizi di agosto i talebani hanno occupato la città di Lashkar Gah, nella provincia di Helmand, e a metà del mese hanno dichiarato di aver preso sotto controllo centri amministrativi delle province di Ghazni, Herat, Kandahar, Konduz e 18 capoluoghi di altre province.*organizzazione terroristica estremista bandita in Russia ed in altri Paesi

