Afghanistan, in corso l'evacuazione degli italiani a Kabul

Dinnanzi all'imminente cambio di governo gli italiani sono stati invitati dalla Farnesina a lasciare il Paese. Approntato un ponte aereo per l'evacuazione. 15.08.2021, Sputnik Italia

Sono iniziate questa mattina le operazioni per il rimpatrio del personale dell'ambasciata italiana e dei connazionali presenti in Afghanistan. Il ministero degli Esteri italiano ha messo a disposizione un volo dell'Aeronautica militare che decollerà domenica sera alle 21.30 dall'aeroporto di Kabul. Da quanto si apprende, lo scalo sarebbe stato lasciato dai talebani* come unica via d'uscita del Paese. Sabato sera la Farnesina ha provveduto ad avvisare del ponte aereo con una mail gli italiani presenti in Afghanistan. Il ministro Luigi Di Maio sta seguendo le operazioni in costante contatto con l'Unità di crisi della Farnesina e con l'ambasciata a Kabul. Una rappresentanza diplomatica dei Paesi della Coalizione potrebbe restare in un'area dell'aeroporto della capitale. Dal canto suo, il ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, ha fatto sapere nei giorni scorsi che gli afghani che in questi anni hanno collaborato, in funzioni amministrative e o come interpreti, alla missione italiana potranno rifugiarsi in Italia. L'offensiva dei Talebani* sembra essere giunta ad una conclusione domenica mattina, quando le forze islamiste hanno fatto ingresso alle porte di Kabul. Dopo alcuni scontri nella periferia della Capitale, il ministro dell'Interno ha rassicurato i residenti di un cambio pacifico di governo, escludendo un assalto alla città. La transizione avverrà pacificamente. *organizzazione terroristica estremista bandita in Russia ed in altri Paesi

