Afghanistan, il presidente Ghani si è dimesso - fonti

Il presidente afghano Ashraf Ghani ha accettato di dimettersi. Lo riferiscono fonti locali, secondo le quali Ghani ha lasciato l'Afghanistan. 15.08.2021, Sputnik Italia

"Il presidente Ghani ha accettato di dimettersi, affermando che lo scoppio di ostilità a Kabul è impossibile", ha detto la fonte. Subito dopo la tv afghana Tolo News ha diffuso la notizia della fuga di Ghani dall'Afghanistan.Dove si trova Ghanil media tagiko "Asia-Plus", citando un funzionario del governo Ghani, ha riferito che il presidente afghano è volato in Tagikistan dopo la presa di Kabul da parte dei talebani.La notizia che il presidente dell'Afghanistan Ashraf Ghani è volato in Tagikistan tuttavia non viene confermata dal Ministero degli Affari Esteri e dai servizi speciali del Tagikistan."Non abbiamo informazioni sul fatto che il presidente afghano Ashraf Ghani sia volato in Tagikistan", ha detto una fonte dei servizi di intelligence afghani a Sputnik.Cosa succede in AfghanistanLa situazione in Afghanistan è peggiorata nelle ultime settimane con l'offensiva dei talebani* sulle grandi città del Paese.Domenica, media e fonti hanno riferito che i talebani controllano tutti i valichi di frontiera in Afghanistan. I militanti hanno poi affermato che stavano negoziando con il governo la possibilità di entrare pacificamente a Kabul e che il governo afghano sarebbe stato responsabile della sicurezza di Kabul fino alla fine del processo di transizione.Nelle scorse ore si è intensificata la trattativa sulla transizione dei poteri tra Talebani e governo uscente: candidato alla guida del nuovo esecutivo è l'ex ministro dell'interno ed ex ambasciatore in Germania, Ali Ahmad Jalali.*movimento estremista bandito in Russia ed in altri paesi

aidenzio Schifoso servo degli usa e dell'nato/europa ora pagherai adenzio 0

nikita Non è una caso se i talebani sono avanzati così velocemente. L'esercito si è sciolto come neve al sole, specie quello addestrato dalla NATO/USA. Ora, vi sono pure i patetici cori italici, che come sempre, nascondendosi dietro il solito buonismo, forse non si erano accorti di operare non invitati in casa d'altri! Dove arriva l'Italia, arriva la pace ed il bene. Peccato che molti afgani non la pensassero così. Ora.......a stento gli italici sono riusciti ad evacuare il personale diplomatico da Kabul,abbandonando al loro destino tutti coloro che si erano schierati con gli italici. Da ricordare che l'Italia assume personale locale (prima di essere assunto ad operare nelle basi, viene "vagliato" dai carabinieri) e retribuito. Ora questi collaboratori sono finiti nelle mani dei talebani e la partita è chiusa. L'Italia ora deve aspettarsi migliaia di profughi in arrivo che il buon Tajani ha già messo le mani avanti.....accoglieremo tutti!! 0

