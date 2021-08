https://it.sputniknews.com/20210815/afghanistan-i-talebani-dentro-kabul-segnalati-episodi-di-sciacallaggio-12517299.html

Afghanistan, i talebani dentro Kabul: segnalati episodi di sciacallaggio

Afghanistan, i talebani dentro Kabul: segnalati episodi di sciacallaggio

Il vuoto di potere che si sta verificando in queste ore in Afghanistan ha generato il caos per le strade della capitale. 15.08.2021, Sputnik Italia

I guerriglieri del movimento radicale talebano* hanno fatto il proprio ingresso in alcuni distretti di Kabul, ha riferito una fonte a Sputnik.Un'altra fonte ha invece riferito che in alcuni distretti sono già stati registrati i primi casi di saccheggio a causa del "vuoto di potere". Cosa sta succedendo in AfghanistanLa situazione in Afghanistan si è inasprita nelle ultime settimane con l'avanzata del movimento Talebani* verso grandi città del Paese. Domenica, media e fonti hanno dichiarato che i talebani controllano tutti i valichi di frontiera dell'Afghanistan.I militanti del movimento hanno comunicato in seguito che sono in corso le trattative con il governo di Kabul riguardo la possibilità di far entrare i talebani nella capitale in maniera pacifica con il governo afghano che si occupi della sicurezza di Kabul fino al termine della transizione del potere. Secondo quanto riferito dai media, il presidente afghano Ashraf Ghani intende rassegnare le dimissioni oggi.In seguito i media, citando fonti diplomatiche, hanno riportato che l'ex ministro degli Interni Ali Ahmad Jalali è stato nominato il capo del governo di transizione nel Paese.*organizzazione terroristica estremista bandita in Russia ed in altri Paesi

raus jUEde Non siamo neppure riusciti a organizzare l'evacuazione in condizioni di sicurezza. I nostri voli sono stati messi in coda a quelli di tutti gli altri. All'estero ci considerano pezzenti, e hanno ragione. 0

privietale e be ti pareva che il popolo non saccheggiasse i privilegiati che vivevano nella capitale in mano al nemico? 0

