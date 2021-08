https://it.sputniknews.com/20210815/afghanistan-fonti-presidente-ghani-controlla-la-situazione-in-corso-contatti-con-i-talebani-12516602.html

Afghanistan, fonti: presidente Ghani controlla la situazione. In corso contatti con i Talebani

Il presidente dell'Afghanistan Ashraf Ghani continua a controllare la situazione nel Paese. 15.08.2021

"Il presidente controlla la situazione tutt'ora", ha dichiarato una fonte a Sputnik.Nel frattempo i diplomatici russi hanno fatto sapere che le parti afghane stanno tenendo contatti politici.Nella capitale afghana, fanno sapere dall'ambasciata russa, la situazione è stabile ma tesa. La missione diplomatica russa non verrà evacuata.La situazione in Afghanistan si è inasprita nelle ultime settimane con l'avanzata del movimento Talebani* verso grandi città del Paese. Domenica, media e fonti hanno dichiarato che i talebani controllano tutti i valichi di frontiera dell'Afghanistan. I militanti del movimento hanno comunicato in seguito che sono in corso le trattative con il governo di Kabul riguardo la possibilità di far entrare i talebani nella capitale in maniera pacifica con il governo afghano che si occupi della sicurezza di Kabul fino al termine della transizione del potere. Secondo quanto riferito dai media, il presidente afghano Ashraf Ghani intende rassegnare le dimissioni oggi.In seguito i media, citando fonti diplomatiche, hanno riportato che l'ex ministro degli Interni Ali Ahmad Jalali è stato nominato il capo del governo di transizione nel Paese.*organizzazione terroristica estremista bandita in Russia ed in altri Paesi

