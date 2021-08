https://it.sputniknews.com/20210815/addio-a-gianfranco-dangelo-stella-della-tv-anni-80-12511219.html

Addio a Gianfranco D'Angelo, stella della TV anni '80

Addio a Gianfranco D'Angelo, stella della TV anni '80

L'attore si è spento questa notte ad 85 anni dopo una breve malattia. E' stato il comico di punta di programmi cult degli anni '80 come Drive in. Storiche le... 15.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-15T09:02+0200

2021-08-15T09:02+0200

2021-08-15T09:02+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0f/12511159_0:0:501:281_1920x0_80_0_0_880aa2413b3d28f1df6de3d0f33a7ca3.jpg

Addio a Gianfranco D'Angelo. L' attore, cabarettista e conduttore televisivo si è spento nella notte tra il 14 e il 15 agosto al Policlinico Gemelli di Roma, dopo una breve malattia. Il 19 agosto avrebbe compiuto 85 anni.Con la sua morte la televisione italiana perde un protagonista assoluto della comicità degli anni '80. I suoi spassosissimi sketch come il Tenerone o Has Fidanken, sono diventati simbolo di quegli anni. Dopo l'esordio in Rai negli anni '70 si unisce al Bagaglino con Pippo Franco. Raggiunge la celebrità con il programma di culto Drive in, di Antonio Ricci. Successivamente è stato ospite fisso a Domenica in, Fantastico e Carramba che sorpresa. Più recentemente ha partecipato a Buona Domenica e Odiens e ha condotto Striscia la notizia assieme ad Ezio Greggio. Sono rimaste celebri le sue imitazioni di Giuliano Ferrara, Pippo Baudo, Sandra Milo, Piero Angela e Raffaella Carrà, con cui ha duettato in un famoso sketch che ha fatto la storia della TV. Nella sua lunga e costellata carriera, D'Angelo ha calcato le scene in teatro ed è approdato sul grande schermo, recintando in numerosi film, tra cui Rimini Rimini un anno dopo, Il crimine non va in pensione e, sua ultima apparizione, W gli Sposi di Valerio Zanoni, nel 2019. Assieme ad Ezio Greggio nel 1989 ha pubblicato il singolo Vieni a bere un bicchiere a la maison. Le sue interpretazioni, i suoi tormentoni hanno fatto la storia della comicità surreale degli anni '80 e sono diventati culto per diverse generazioni. Lascia due figlie, attrici anche loro.

raus jUEde Continua la strage dei personaggi famosi. Grazie alle vaccinazioni e alle loro infiammazioni citochiniche. Pensa quanti ne stanno morendo di non famosi, per cui nessuno ne da notizia. Una strage. 0

Maximilian A parte D’Angelo c’è una strage in atto! 0

8

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia