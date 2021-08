https://it.sputniknews.com/20210814/venezuela-governo-e-opposizione-firmano-memorandum-per-risolvere-la-crisi-politica-12499525.html

Venezuela, governo e opposizione firmano memorandum per risolvere la crisi politica

Venezuela, governo e opposizione firmano memorandum per risolvere la crisi politica

Le parti si sono impegnate a ricercare un'intesa sui vari punti previsti dal memorandum. 14.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-14T11:15+0200

2021-08-14T11:15+0200

2021-08-14T11:15+0200

mondo

venezuela

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/796/32/7963259_0:118:1251:822_1920x0_80_0_0_912c195ea9a105c3a80f92a561b3dd09.jpg

Il governo venezuelano e l'opposizione hanno firmato un memorandum per cercare una soluzione alla crisi politica in corso nel paese, nel corso dei negoziati avviati ieri e mediati dalla Norvegia.Lo ha riferito l'emittente statale venezuelana VTV:L'agenda dei negoziati include la garanzia dei diritti politici per tutti i cittadini venezuelani, un programma per le elezioni, la revoca delle sanzioni internazionali contro il Venezuela e il ripristino dei diritti di vari gruppi politici.I partiti hanno sottolineato la volontà di rispettare l'ordine costituzionale, la convivenza politica e sociale, la negazione della violenza, la tutela dell'economia nazionale e le garanzie degli impegni sociali.Il capo della delegazione del governo e presidente dell'Assemblea nazionale, Jorge Rodriguez, ha espresso la speranza che le parti raggiungano un accordo durante i colloqui.La crisi politica del VenezuelaIl Venezuela soffre da tempo di una crisi umanitaria e politica che si è intensificata nel gennaio 2019 quando, dopo aver contestato la rielezione del presidente Nicolas Maduro, il leader dell'opposizione Juan Guaido si è dichiarato presidente ad interim del paese. Guaido è stato riconosciuto dagli Stati Uniti e da alcuni Paesi, mentre altre nazioni, tra cui Russia e Cina, hanno affermato di riconoscere Maduro come legittimo presidente del Venezuela.

https://it.sputniknews.com/20210809/venezuela-maduro-soddisfacenti-i-contatti-con-lopposizione-di-guaido-12439739.html

venezuela

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, venezuela