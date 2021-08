https://it.sputniknews.com/20210814/vaccini-somministrate-circa-736-milioni-di-dosi-12500321.html

Vaccini, somministrate circa 73,6 milioni di dosi

Vaccini, somministrate circa 73,6 milioni di dosi

2021-08-14

La campagna di vaccinazione nazionale procede speditamente verso l'obiettivo posto dalla struttura commissariale di coprire l'80% della popolazione entro il 30 settembre. Sono già state somministrate più di 73 milioni di dosi di vaccino contro il Covid-19, mentre il 65,67% degli over 12 è stato completamente immunizzato. Secondo i dati del report Aifa, delle 77.365.895 dosi ricevute dall'Italia sono state somministrate 73.592.927, pari al 95,1%. Sono 35.466.471 le persone che hanno concluso il ciclo di vaccinazione con il richiamo del vaccino o il monodose. Nella campagna nazionale è stato utilizzato maggiormente il vaccino mRna di Pfizer/Biontech (53.778.445 dosi), seguito da AstraZeneca (12.023.193), Moderna (9.557.616) e Johnson&Johnson (2.006.641). I due vaccini a vettore virale di AstraZeneca e il monodose J&J sono stati limitati agli over 60, dopo l'osservazione di rarissimi casi di tromboembolia anche letali. Nel mese di agosto la somministrazione giornaliera dei vaccini si è ridotta, scendendo al di sotto delle 500 mila dosi giornaliere. Venerdì 13 agosto sono state somministrate 289.737 dosi. Per quanto riguarda le fasce d'età, è stata raggiunta una buona copertura degli over 80, oltre il 91%, ma restano più di due milioni di over 60 che non hanno ricevuto neanche una dose di vaccino. Cresce invece la copertura fra i teen ager, in vista dell'inizio dell'anno scolastico a settembre. Nella fascia 12-15 anni il 30% ha ricevuto la prima dose, mentre tra i 16 e i 19 anni sono il 60%.

