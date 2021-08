https://it.sputniknews.com/20210814/vaccini-calenda-basta-no-vax-e-organizza-manifestazione-a-roma-l11-settembre-12509454.html

Vaccini, Calenda: "Basta No Vax" e organizza manifestazione a Roma l'11 settembre

Il leader di Azione ha espresso la sua posizione sui social, affermando che l'Italia deve reagire in modo serio alla questione di coloro che si definiscono "no... 14.08.2021

In seguito alle dichiarazioni del sindaco di Roma Virginia Raggi e alle manifestazioni tenutesi contro il Green Pass nelle scorse settimane, il leader di Azione e candidato sindaco di Roma Carlo Calenda ha lanciato un messaggio di mobilitazione tramite Twitter."È ora che ci sia una reazione dell’Italia seria. Non è possibile lasciare campo libero a no vax, ni vax e fiancheggiatori vari. #mobilitiamoci. Sabato 11 settembre. Noi organizzeremo a Roma. Aperta a tutti a partire da altri candidati sindaci e senza simboli" si legge nel tweet pubblicato da Calenda in risposta al post di una giornalista.Carlo Calenda, leader di Azione, è candidato a sindaco di Roma per la lista civica 'Calenda sindaco'.

Emy Li Anche' questo è uscito fuori... 0

aurora.17 E l'italia seria(sic) si farebbe rappresentare da questo demagogo politicante. Se non fosse un candidato sindaco(?) per le elezioni di Roma sarebbe da ridere. E quindi, provi ad occuparsi di cose ben più serie se ne è capace. 0

