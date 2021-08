https://it.sputniknews.com/20210814/usa-almeno-63-positivi-al-covid-dopo-il-party-di-compleanno-di-barack-obama---foto-12499371.html

USA, almeno 63 positivi al COVID dopo il party di compleanno di Barack Obama - Foto

USA, almeno 63 positivi al COVID dopo il party di compleanno di Barack Obama - Foto

L'ex inquilino della Casa Bianca è finito nell'occhio del ciclone per una festa che, secondo alcuni osservatori, potrebbe fungere da super diffusore del... 14.08.2021, Sputnik Italia

Sabato scorso l'ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha festeggiato il suo sessantesimo compleanno sull'isola di Martha's Vineyard, organizzando una grande festa che, secondo quanto riferito, ha visto partecipare circa 400 invitati.In seguito al grande evento, tuttavia, almeno 63 persone sono risultate positive al test per il COVID-19, come riferito dal Daily Mail.Nonostante l'aumento dei casi di coronavirus negli Stati Uniti e l'imposizione di nuove regole relative alla pandemia, gli ospiti sono infatti stati avvistati senza indossare le mascherine.Sui social network è emerso un gran numero di immagini che ritraggono gli invitati, tra cui l'ex presidente stesso, sulla pista da ballo o in altri momenti di relax, senza che fossero rispettate le regole sul distanziamento sociali.Inevitabile il contraccolpo mediatico per l'ex presidente e per il suo partito democratico, con diversi deputati e senatori repubblicani che hanno criticato l'ex capo di stato per il mancato rispetto delle restrizioni dovute alla pandemia, promosse strenuamente dalla linea ufficiale del partito.Secondo alcuni, inoltre, l'evento potrebbe fungere da super ragione del virus, in ragione dell'alto numero di persone presenti.Inizialmente, alla festa di compleanno di Obama avrebbero dovuto partecipare circa 500 ospiti e 200 membri dello staff, con il contingente che in seguito è stato ridimensionato a circa 300-400 persone, tutte, secondo l'ex presidente, amici intimi e familiari.

