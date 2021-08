https://it.sputniknews.com/20210814/turchia-si-schianta-aereo-russo-inviato-per-spegnere-gli-incendi-a-bordo-cerano-8-persone---video-12505823.html

Turchia, si schianta aereo russo inviato per spegnere gli incendi: a bordo c'erano 8 persone - video

Turchia, si schianta aereo russo inviato per spegnere gli incendi: a bordo c'erano 8 persone - video

Nessun sopravvissuto tra le otto persone a bordo: l'aereo faceva parte del gruppo inviato dalla Russia per spegnere gli incendi nel sud della Turchia. 14.08.2021, Sputnik Italia

Un aereo anfibio russo Be-200 si è schiantato in Turchia dove era impiegato nelle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi in atto, riferisce il ministero della Difesa russo."Il 14 agosto 2021, verso le tre del pomeriggio, dopo aver completato il compito di spegnere gli incendi nella Repubblica di Turchia, un aereo russo Be-200 si è schiantato vicino all'insediamento di Adana", si legge nel messaggio diffuso dal Ministero della Difesa russo.A bordo dell'aereo c'erano cinque militari russi e tre rappresentanti della Turchia: lo schianto è avvenuto nella fase di rientro verso l'aeroporto di decollo. Sul luogo dell'incidente sono stati inviati membri del personale dell'ambasciata russa in Turchia. Nelle prossime ore è atteso l'arrivo di una commissione del ministero della Difesa russo che dovrà far luce sulla dinamica dell'accaduto.

