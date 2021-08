https://it.sputniknews.com/20210814/tre-anni-fa-il-crollo-del-ponte-morandi-a-genova-la-memoria-delle-43-vittime-12501779.html

Tre anni fa il crollo del Ponte Morandi a Genova: il ricordo delle 43 vittime

Tre anni fa il crollo del Ponte Morandi a Genova: il ricordo delle 43 vittime

Il 14 agosto 2018 a Genova crollava il viadotto Polcevera. Una tragedia annunciata diventata il simbolo della fragilità del sistema viario nazionale. 14.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-14T10:25+0200

2021-08-14T10:25+0200

2021-08-14T10:26+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/636/46/6364603_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_17f6875333211dace3d3e12d5ddf1213.jpg

Alle 11.36 di martedì 14 agosto 2018 sotto una pioggia battente crollava il Ponte Morandi di Genova. Nel disastro del viadotto sono morte 43 persone. Una strage annunciata che poteva essere evitata, in base a quanto emerso nelle indagini degli inquirenti. Diverse persone sono rimaste ferite e centinaia senza casa. Gli sfollati non hanno potuto far ritorno alle proprie abitazioni, in seguito abbattute a causa del crollo. Allo stesso modo tante imprese e attività commerciali nei pressi del viadotto Polcevera sono state costrette a chiudere, vivendo un lockdown anticipato di due anni. Le indagini sul crollo del PonteSul banco principale degli imputati sta l'Aspi, società controllata da Atlantia, di proprietà della famiglia Benetton. Alla base della tragedia ci sarebbe la carenza di interventi ordinari di manutenzione. L'imponente struttura avrebbe ceduto "per la corrosione della parte sommitale del tirante della pila 9", dovuta ad una inadeguata manutenzione, secondo quanto riferito nella relazione dei periti del gip Angela Nutini. Se ci fossero fatti i controlli e gli interventi manutentivi corretti, "con elevata probabilità avrebbero impedito il verificarsi dell’evento". La commemorazioneSabato mattina la città di Genova celebrerà la memoria delle vittime. Diversamente dagli altri anni la cerimonia non sarà presenziata dal presidente del Consiglio. Mario Draghi non parteciperà alle celebrazioni del terzo anniversario. Anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà assente. Prenderanno parte alle commemorazioni, invece, il ministro dei Trasporti Enrico Giovannini (per lui si tratterà della prima visita istituzionale a Genova) e la ministra della Giustizia Marta Cartabia, oltre al governatore Giovanni Toti, il sindaco di Genova, Marco Bucci, l’architetto Stefano Boeri, l'assessore all’urbanistica Simonetta Cenci e, in rappresentanza del Comitato ricordo vittime ponte Morandi, Barbara Bianco.Il ricordo delle vittimeIl presidente Giovanni Toti ha ricordato con un tweet le 43 vittime della strage di Genova. "Genova e la Liguria non dimenticano", ha twittato assieme ad una foto delle persone morte durante il crollo. La presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati, seconda carica dello Stato, ha dedicato un ricordo alla tragedia, sottolineando la forza dei genovesi e il "miracolo italiano" della ricostruzione del nuovo ponte. Nel giorno del terzo anniversario del disastro alle 43 vittime sarà intitolata la passerella pedonale sul Polcevera nota come “ponte delle rattelle“.

https://it.sputniknews.com/20210627/ponte-morandi-una-strage-annunciata-non-ce-un-cavo-che-non-sia-corroso-11909668.html

Antonio Bonvecchio la Teoria dell' Elasticità, l' hanno sepolta gli ignoranti della burocrazia europea degli Eurocodici - povei Clapeyron e Lamè 0

Némesis Il 14 agosto 2018 in quel di Genova dev'essersi verificato un eclatante fenomeno paranormale (Cicap, dove sei?): un pezzo di ponte che (stando almeno a quanto rifilato al bue popolo) si sarebbe rotto in aria... per poi ricomporsi una volta caduto a terra (peccato non aver potuto spiegare l'arcano a certi lunacomplottisti che hanno per mesi scolato il moscerino senza accorgersi d'ingoiare il cammello, ma si sa, in certi siti, come tiene a precisare il loro boss... "non siamo in democrazia")!... E per inciso: veramente bruttino il nuovo viadotto s. giorgio, in pratica un insulto a quello che, pur tra risparmi e imposizioni, aveva saputo inventarsi morandi per dare un tono anche artistico all'invadente manufatto... 0

5

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Clara Statello https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/798/78/7987828_0:69:600:669_100x100_80_0_0_7fce70fef1d5224994e0eaf53849cec8.jpg

Clara Statello https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/798/78/7987828_0:69:600:669_100x100_80_0_0_7fce70fef1d5224994e0eaf53849cec8.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Clara Statello https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/798/78/7987828_0:69:600:669_100x100_80_0_0_7fce70fef1d5224994e0eaf53849cec8.jpg

italia