Simone Biles, altra disavventura dopo il ritiro a Tokyo: morsa da un pastore tedesco - Foto

Alle Olimpiadi di Tokyo la Biles è stata protagonista di tre clamorosi ritiri da altrettanti finali per problemi di carattere psicologico 14.08.2021, Sputnik Italia

La quattro volte campionessa olimpica di ginnastica artistica, l'americana Simone Biles, ha raccontato di essere stata morsa da un pastore tedesco, mentre si trovava in una fattoria.Nello stesso post, la Biles ha rivelato di essere subito corsa da un medico per farsi somministrare una dose di siero antitetanico.Simone Biles è stata la prima ginnasta della storia ad aver trionfato in cinque mondiali nel concorso mondiale, ed è l'atleta che ha vinto più medaglie in questa competizione (25 di cui 19 d'oro.Nel corso della sua carriera ha vinto sette medaglie olimpiche, di cui quattro ori, un argento e due bronzi, tra Rio 2016 e Tokyo 2020Nel corso delle Olimpiadi di Tokyo, la Biles si è tuttavia ritirata dalle gare individuali di corpo libero, volteggio e parallele asimmetriche a causa di problemi psicologici.Dopo alcuni giorni di silenzio, l'atleta su Instagram ha spiegato di non riuscire a gareggiare a causa di un blocco mentale, che le impedisce di eseguire correttamente gli avvitamenti durante i suoi numeri.

