Sicilia, cambio di marcia sui drive in: tamponi gratuiti ma non per tutti

Nuovo cambio di disposizioni sui test diagnostici, dopo che l'ordinanza emessa ieri dalla Regione aveva portato alla chiusura del drive in di Palermo. 14.08.2021, Sputnik Italia

Dopo lo stop seguito alla nuova ordinanza regionale, da domani 15 agosto il drive in della Fiera di Mediterraneo a Palermo sarà di nuovo aperto. Le prestazioni dei test diagnostici riprenderanno a titolo gratuito. Ma non per tutti. A chiedere la riapertura dei i drive in è l'assessore regionale della Salute, Ruggero Razza, secondo quanto rende noto l'Asp di Catania. I tamponi gratuiti sono diretti ai soggetti già vaccinati, ai soggetti destinatari di misure di contact tracing, alle attività di screening programmato, ai rientrati in Sicilia dalle aree geografiche per le quali è previsto il tampone obbligatorio.Al momento resterebbero a pagamento i test rapidi per i non vaccinati necessari per il rilascio del green pass. La comunicazione odierna corregge quanto disposto dopo l'ordinanza regionale n.84, pubblicata venerdì sera, che aveva portato alla chiusura dell'area Covid test della Fiera del Mediterraneo a Palermo. Le prestazioni riprenderanno regolarmente domenica 15 agosto. A Catania e Acireale, invece, i drive in saranno regolarmente aperti sabato 14 agosto, con orario prolungato fino alle 21, e resteranno chiusi domani. Al fine di favorire la vaccinazione, le Asp provvederanno a prevedere un'équipe vaccinale per le esigenze locali.

