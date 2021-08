https://it.sputniknews.com/20210814/romania-il-premier-citu-non-si-dimettera-per-aver-guidato-ubriaco-20-anni-fa-12506373.html

Romania, il premier Citu non si dimetterà per aver guidato ubriaco 20 anni fa

Romania, il premier Citu non si dimetterà per aver guidato ubriaco 20 anni fa

Il primo ministro della Romania Florin Citu ha dichiarato che non ha intenzione di rassegnare le dimissioni perché 21 anni fa era stato fermato dalla polizia... 14.08.2021, Sputnik Italia

"L'opinione pubblica sta discutendo del mio errore che commisi 20 anni fa negli USA, non pensavo di dimettermi per questo motivo, devo portare il mandato a termine, abbiamo riforme che devo completare", ha dichiarato Citu in un briefing trasmesso sulla pagina Facebook del governo.Il premier ha aggiunto che questo episodio non gli ha impedito di trovare sbocco lavorativo presso la National Bank of New Zealand, la Banca europea per gli investimenti, nonché di rinnovare il visto negli USA. Il primo ministro ha affermato di aver discusso della situazione con il presidente Klaus Iohannis. Citu ha osservato che la legge degli Stati Uniti è molto più severa riguardo la guida in stato di ebbrezza e ha ammesso che anche la legge rumena dovrebbe diventare più severa nei confronti della questione.

