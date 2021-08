https://it.sputniknews.com/20210814/ponte-morandi-giovannini-dopo-il-crollo-e-cambiata-la-cultura-a-favore-della-sicurezza-12501325.html

Ponte Morandi, Giovannini: “Dopo il crollo è cambiata la cultura a favore della sicurezza”

Il ministro delle Infrastrutture spiega che grazie al Pnrr ci saranno nuovi strumenti di monitoraggio della rete stradale e investimenti nella manutenzione. 14.08.2021, Sputnik Italia

Oggi, terzo anniversario del crollo del Ponte Morandi, a Genova per il governo saranno presenti la ministra della Giustizia Marta Cartabia e il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile Enrico Giovannini.Il titolare del Mims parlando delle attività messe in atto dall’esecutivo per migliorare la manutenzione e la sorveglianza delle infrastrutture stradali in Italia, ha spiegato che “non sempre le forze politiche privilegiano le operazioni di manutenzione rispetto a un’opera nuova. Elettoralmente paga di più”.Parlando a La Stampa, Giovannini ha aggiunto che sul tema in sei mesi sono state fatte molte cose: sono state rafforzate “le linee guida per l’analisi della sicurezza di ponti e gallerie, gli obblighi per i gestori di fare indagini regolari e periodiche, redigendo un ‘registro’ delle opere e dei piani di manutenzione”.Inoltre, è stata avviata l’operatività piena della Ansfisa, l’Agenzia per la sicurezza delle ferrovie e delle Infrastrutture. La tragedia del Morandi e le responsabilità da appurareAlle famiglie delle 43 vittime del crollo del Ponte Morandi tre anni fa, Giovannini risponde che cercare la verità e la giustizia “è un compito della magistratura” e “l’attenzione va posta sugli aspetti penali dovuti a comportamenti sbagliati od omissioni e alla conseguente responsabilità civile. Garantire la sicurezza delle opere è prima di tutto un dovere etico e tutti devono lavorare per questo obiettivo”.

