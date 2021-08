https://it.sputniknews.com/20210814/poggibonsi-in-fiamme-impianto-di-smaltimento-amianto-il-sindaco-non-aprite-le-finestre---foto-12506477.html

Poggibonsi, in fiamme impianto di smaltimento amianto. Il sindaco: "non aprite le finestre" - Foto

Poggibonsi, in fiamme impianto di smaltimento amianto. Il sindaco: "non aprite le finestre" - Foto

Domate le fiamme, si valutano ora possibili le possibili ricadute ambientali dell'incidente. 14.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-14T17:34+0200

2021-08-14T17:34+0200

2021-08-14T17:34+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/1a/12275799_0:289:1084:899_1920x0_80_0_0_48ca8ca1d9b002932c5f9c7da4d99b93.jpg

Intorno alle ore 11 un incendio si è sviluppato in un capannone dell'azienda Ecogest di Poggibonsi, in provincia di Siena, dove avviene la bonifica e lo smaltimento di amianto ed eternit.Sul luogo dell'incidente si è in breve tempo sviluppata un'alta colonna di fumo nero, che ha ammantato tutta la zona circostante.Il rogo, grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco di Siena e Firenze, è stato rapidamente domato.Nonostante le fiamme non rappresentino più un pericolo, il sindaco di Poggibonsi, David Bussagli ha comunque raccomandato alla cittadinanza di non aprire le finestre a scopo precauzionale.Nelle prossime ore, le amministrazioni di Poggibonsi e del vicino comune di Barberino Tavarnelle potrebbero decidere di emanare delle ordinanze per garantire che i cittadini non vengano esposti ai fumi tossici.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia