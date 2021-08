https://it.sputniknews.com/20210814/parte-la-produzione-di-greggio-nel-campo-eni-di-cuica-a-quattro-mesi-dalla-scoperta-12499896.html

Parte la produzione di greggio nel campo Eni di Cuica a quattro mesi dalla scoperta

Il giacimento offshore si unisce alle operazioni già attive in Angola in joint venture con Sonagol Pesquisa e Producao e Ssi Fifteen Limited. 14.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-14T12:22+0200

Era marzo quando Eni scopriva un nuovo campo di produzione di greggio a largo delle coste dell’Angola. A poco più di quattro mesi da quella data la società energetica italiana ha reso noto di aver avviato la produzione del campo Cuica, situato nel Blocco 15/06, nel deep offshore angolano.La produzione di greggio nel campo viene gestita attraverso l’unità galleggiante Armada Olombendo ed è stata avviata il 30 luglio.In Angola Eni opera anche i blocchi esplorativi Cabinda Nord, Cabinda Centro, 1/14 e 28, così come del New Gas Consortium (NGC) e detiene partecipazioni nei blocchi non operati 0 (Cabinda), 3/05, 3/05A, 14, 14 K/A-IMI, 15 e in Angola LNG.La scoperta e la capacità di produzioneIl campo Cuica è stato scoperto dal pozzo esplorativo Cuica 1 nel marzo 2021. Si trova a una profondità di 500 metri, a circa 3 chilometri dalla piattaforma Olombendo di cui aumenterà e sosterrà la produzione.Lo sviluppo del nuovo campo comprende un pozzo esplorativo e un pozzo di reiniezione dell'acqua, collegato al sistema di produzione esistente Cabaca North, e sfrutta appieno il potenziale delle infrastrutture disponibili nell'area.“L'avvio della produzione del campo Cuica, a soli quattro mesi dalla scoperta, è un ulteriore esempio dello straordinario successo esplorativo di Eni in Angola e nel mondo che, guidato dal principio dell'Infrastructure Led Exploration (ILX), e combinato con l'applicazione di una filosofia di sviluppo modulare e semplificata, sta permettendo a Eni di trasformare i successi esplorativi in produzione nel modo più efficiente ed efficace”, si legge nella nota della società italiana.La Armada Olombendo è progettata per operare con zero discharge per l'intera vita produttiva. Oltre a Cuica, il cui tasso di produzione è in linea con le aspettative, la Olombendo sta ricevendo e trattando la produzione dei campi Cabaça, Cabaça South East e UM8 per un totale di 12 pozzi e cinque collettori a una profondità che va dai 400 ai 500 metri. La FPSO Olombendo riceverà anche la produzione del campo Cabaça North nell’ultimo quadrimestre del 2021.

