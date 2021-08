https://it.sputniknews.com/20210814/migranti-agenzia-delle-dogane-interverra-nella-rimozione-dei-relitti-abbandonati-a-lampedusa-12508415.html

Migranti, agenzia delle Dogane interverrà nella rimozione dei relitti abbandonati a Lampedusa

Il sindaco Totò Martello aveva lanciato l'allarme barchini abbandonati, un problema per l'ambiente e la pesca, e chiesto l'intervento del premier Draghi. 14.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-14T20:15+0200

sicilia

migranti

relazioni italia-iran

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli costituirà una società in house, la Res Adm, per intervenire con efficacia e rapidità nelle attività di rimozione e bonifica delle barche di migranti abbandonate dopo gli sbarchi a Lampedusa. Lo rende noto il Viminale a conclusione di una riunione svolta sull'isola presieduta dal capo del Dipartimento delle libertà civili e l'immigrazione del ministero dell'Interno, Michele di Bari. All'incontro hanno preso parte il sindaco di Lampedusa Totò Martello, il prefetto Maria Rita Cocciufa, il direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli Marcello Minenna, il questore Rosa Maria Iraci e i rappresentanti dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, e della Guardia costiera.L'area di mare antistante Lampedusa verrà bonificata dalle imbarcazioni affioranti o affondate grazie all'utilizzo di imbarcazioni ADM, finalizzate all'ecoscandaglio dei fondali. Il Viminale assicura che la gestione da parte di ADM dello spazio costituito dalla Base Loran, permetterà di operare in loco in tempi rapidi.Il vertice avviene all'indomani dell'appello lanciato da Martello sui danni arrecati all'ambiente, alla pesca e alla navigazione dai relitti. "Gli ultimi recuperi hanno interessato alcune imbarcazioni in mare aperto ed altre che erano finite sugli scogli nella zona di Mare Morto e nella grotta della Tabaccara. Tutto questo dimostra, ancora una volta, quanto siano complesse e diversificate le azioni che ruotano attorno al sistema dell’accoglienza umanitaria a Lampedusa e che riguardano diversi ambiti, compreso quello ambientale e della sicurezza in mare", ha dichiarato il primo cittadino in una nota, nella quale ha chiesto l'intervento del governo. "Le istituzioni presenti hanno confermato la piena disponibilità a profondere il massimo sforzo di collaborazione per il governo del complesso fenomeno dei flussi migratori che interessano l'isola di Lampedusa", ha dichiarato il Viminale. A conclusione dell'incontro il sindaco di Lampedusa ha rivolto un ringraziamento al ministro dell'Interno Luciana Lamorgese per le "iniziative messe in campo e gli ottimi risultati conseguiti".

sicilia

2021

