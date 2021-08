https://it.sputniknews.com/20210814/made-in-italy-studio-del-cnr-il-passaggio-alleuro-ha-dato-una-spinta-positiva-allexport-12506624.html

Made in Italy, studio del Cnr: il passaggio all'euro ha dato una spinta positiva all'export

Uno studio del Cnr assieme all'Università Roma tre analizza quali settori sono stati maggiormenti avvantaggiati dall'ingresso nella moneta unica e quali invece...

L'euro ha avuto un impatto positivo sul Made in Italy. E' questa la conclusione generale che emerge da uno studio che tenta di stimare l'effetto della moneta unica sui flussi commerciali. Il paper dell’Istituto di ricerca sulla crescita economica sostenibile del Cnr e dell’Università Roma Tre, è intitolato "Unioni valutarie e catene globali del valore: l'impatto dell'euro sulle esportazioni italiane di valore aggiunto" ed è stato pubblicato sull'Italian Economic Journal. I settori avvantaggiatiLo studio dell’andamento delle esportazioni italiane verso i Paesi Uem e non Uem, dal 1995 al 2012, mostra la bilancia commerciale dell'Italia sempre in attivo per l'euro. In particolare, l’introduzione della moneta unica europea ha avvantaggiato settori quali i metalli di base, le apparecchiature elettriche e ottiche e i servizi di trasporto terrestre. Prodotti chimici e agricoli risultano invece essere tra le poche esportazioni che hanno registrato un impatto negativo a causa dell’euro.Il metodo di analisiÈ la prima volta che in Italia viene condotta un’analisi di valutazione delle politiche commerciali con il Synthetic control method (Scm), uno strumento statistico ancora poco utilizzato in ambito economico-finanziario. L'indagine non si è centrata sul flusso commerciale lordo delle esportazioni, bensì sul valore economico aggiunto dall’Italia ai prodotti esportati, finiti e intermedi, all’interno della catena globale di valore (Gvc), la risultante delle diverse fasi della produzione di un bene, ad esempio l’aumento degli scambi e del commercio internazionale. L'aumento dell'exportI risultati mostrano che l'euro ha favorito una maggiore partecipazione dell'Italia nella catena globale, con un aumento delle esportazioni verso i Paesi Uem e non Uem presi in considerazione dallo studio. In tutto 28 Paesi tra cui Germania, Francia, Regno Unito, Stati Uniti d’America, Cina e Giappone. “Questo avviene indipendentemente dalla specializzazione del commercio italiano, coinvolgendo settori in cui l’Italia da sempre gode di vantaggi comparati, ad esempio i metalli di base, ma anche le aree in cui tali vantaggi non sono mai stati evidenti, ad esempio apparecchiature elettriche e ottiche e servizi di trasporto terrestre. La stessa eterogeneità vale anche per le poche esportazioni che hanno registrato un impatto negativo dall’introduzione dell’euro, quali i prodotti chimici e carbone, che da sempre soffrono di uno svantaggio comparato”.Andamenti forward e backwardL’adozione dell’euro ha però rallentato, soprattutto nei primi anni dopo l’ingresso nella Uem, settori come l’agricoltura e l’alimentazione. Secondo i ricercatori questi andamenti forward e backward "suggeriscono che l’introduzione dell’euro abbia fornito un’evidente spinta al ruolo italiano come fornitore di input per la ‘Fabbrica Europa’, riducendo d’altro lato la dipendenza delle esportazioni italiane dagli impulsi esteri”, concludono gli autori dello studio. “Una possibile spiegazione potrebbe risiedere negli investimenti diretti delle imprese nella produzione locale, favoriti dalla moneta unica rispetto all’importazione dei beni necessari per le loro successive esportazioni”.

msan.mr Con che faccia da culo questi analisti ci sparano queste menzogne che non reggono minimamente il confronto con la reale situazione italiana che vede oggi almeno ,6 milioni di indigenti ed un export catastrofico di un paese che sopravvive sui debiti che ci porteranno completamente alla svendita! Criminali! 1

Emy Li Un consiglio per i lettori: Quando vedete L'articolo cominciare "Uno studio ha dimostrato...." non spregate fiato ne tempo... Non so se c'e' un Italiano che puo testimoniare che vive meglio da quando è in Euro... Ma la cosa piu' brutta che il peggio deve ancora arrivare e proprio a conseguenza di Euro... 0

