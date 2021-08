https://it.sputniknews.com/20210814/la-tragedia-del-ponte-morandi-draghi-lo-stato-ha-tradito-la-fiducia-dei-cittadini-12508236.html

La tragedia del Ponte Morandi, Draghi: “Lo Stato ha tradito la fiducia dei cittadini”

Il premier nel suo messaggio per la commemorazione a tre anni dal crollo che ha ucciso 43 persone. Cartabia: non c’è il rischio di prescrizione. 14.08.2021, Sputnik Italia

Sono parole dure e che sentono tutto il peso della tragedia che tre anni fa ha colpito Genova, quelle scritte dal premier Mario Draghi nel suo messaggio per la celebrazione dell’anniversario.Il premier ha poi espresso la sua vicinanza ai familiari delle 43 vittime e dei feriti ha riaffermato l'impegno del governo perché non si verifichino eventi così tragici in futuro. La cerimonia ha visto il ricordo delle 43 vittime e la deposizione di tre corone con rose bianche e rosse, una del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, una dal governo ed una dai familiari delle vittime.Per l’esecutivo sono stati presenti la ministra della Giustizia Marta Cartabia e il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini.La ministra Cartabia: mai rischio di prescrizioneLa Guardasigilli, commossa durante la cerimonia, ha voluto rispondere a distanza a chi chiede rassicurazioni sull’accertamento dei responsabili del crollo."Questa tragedia sia da monito per tutti. Non dimentichiamoci che dietro a ogni regola di sicurezza c'è la vita", ha aggiunto Cartabia.Giovannini: troppe opere come il MorandiPer il ministro Giovannini oltre alla memoria della tragedia ci deve essere l’impegno a cambiare cultura e strategia.“La costruzione del ponte San Giorgio ha dimostrato la capacità di Genova di reagire” ma, ha aggiunto, “in Italia ci sono tanti altri ponti come questo, troppe opere costruite molti anni fa da rimettere in sicurezza e da manutenere in alcuni casi da smantellare e da ricostruire”.

