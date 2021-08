https://it.sputniknews.com/20210814/kabul-lambasciata-italiana-dispone-volo-di-rientro-per-tutti-i-cittadini-italiani-in-afghanistan-12509872.html

Kabul, l'ambasciata italiana dispone volo di rientro per tutti i cittadini italiani in Afghanistan

Kabul, l'ambasciata italiana dispone volo di rientro per tutti i cittadini italiani in Afghanistan

Organizzato un volo di rientro per gli italiani in Afghanistan

2021-08-14T21:33+0200

2021-08-14T21:33+0200

2021-08-14T21:43+0200

italia

afghanistan

kabul

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0e/12509820_0:187:1000:750_1920x0_80_0_0_1b99f76be5516f41c52849af760e9817.jpg

L'ambasciata italiana a Kabul ha inviato una mail a tutti i cittadini italiani in Afghanistan lanciando un appello a rientrare. La situazione in AfghanistanIl movimento islamico radicale dei Talebani* controlla larga parte dell'Afghanistan, e tutte le maggiori città ad esclusione della sola capitale Kabul.Dopo Kandahar, a sud, ed Herat, conquistate nei giorni scorsi, ora è caduta anche Mazar i Sharif, la maggiore città del nord dell'Afghanistan.Gli Stati Uniti hanno inviato oltre 3000 uomini per favorire l'evacuazione attraverso l'aeroporto di Kabul del proprio personale diplomatico e militare.*Organizzazione terroristica illegale nella Federazione Russa e in altri stati

https://it.sputniknews.com/20210814/di-maio-monitoriamo-la-situazione-in-afghanistan-e-siamo-pronti-a-evacuare-gli-italiani-12500053.html

raus jUEde Ovvio che chi rimane per sua scelta, tipo il personale di Emergency o i missionari cattolici, poi sono caz*zi suoi. Non si deve spendere un euro per andare a salvargli il deretano o per pagare riscatti. 0

alberto carè SENZA UNA ' NOSTRA ' POLITICA , SENZA IDEE , MA SEMPRE AL SEGUITO DELLE SCIAGURATE SCELTE DEGLI '' ALLEATI '' .. VINCIAMO LE PROSSIME ELEZIONI POLITICHE E PENSIAMO ANCHE A RISTRUTTURARE LE NOSTRE FORZE ARMATE . 0

2

afghanistan

kabul

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, afghanistan, kabul