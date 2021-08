https://it.sputniknews.com/20210814/incidente-in-mare-yacht-di-20-metri-semiaffondato-a-ponza-12504481.html

Incidente in mare, yacht di 20 metri semiaffondato a Ponza

Scontro tra lo yacht entrato in collisione con una motocisterna a 4 miglia dal porto. L'incidente è avvenuto poco prima dell'alba. 14.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-14T15:13+0200

2021-08-14T15:13+0200

2021-08-14T15:13+0200

italia

Tragedia sfiorata questa mattina nella acque dell'isola di Ponza, rinomata località turistica in provincia di Latina. Uno yacht di 20 metri è entrato in collisione con una motocisterna. L'incidente è avvenuto a 4 miglia dal porto, attorno alle 4.30 del mattino. Salvi per miracolo i sei membri dell'equipaggio, soccorsi dal personale della motocisterna diretta a Gela. Nessuna persona è rimasta ferita, ma seguito dello scontro lo yacht è semiaffondato. I mezzi della Guardia Costiera pontina sono giunti per prestare i primi soccorsi e presidiare le operazioni di recupero della barca, eseguite da una ditta locale. Lo scorso anno, il meraviglioso scenario balneare dell'isola era stato teatro di un altro spaventoso incidente, provocato da un'esplosione a bordo di un motoscafo ormeggiato nel porto. L'incidente era avvenuto mentre l'imbarcazione stava facendo rifornimento sulla banchina del porto. Due persone sarebbero rimaste ferite, ma nessuna vittima.

Notiziario

italia