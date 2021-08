https://it.sputniknews.com/20210814/gressel-ecfr-lue-si-prepari-a-flussi-di-migranti-e-droga-dallafghanistan-12494644.html

Gressel, ECFR: "l'UE si prepari a flussi di migranti e droga dall'Afghanistan"

Gressel, ECFR: "l'UE si prepari a flussi di migranti e droga dall'Afghanistan"

I paesi dell'Unione Europea dovrebbero prepararsi a flussi migratori e traffico di sostanze stupefacenti più intenso dall'Afghanistan alla luce del... 14.08.2021, Sputnik Italia

"L'Europa necessita di prepararsi alle conseguenze: flussi di migranti e contrabbando di sostanze stupefacenti attraverso paesi come Russia, Turchia, Bielorussia ed Iran", ha affermato Gressel a Sputnik.L'esperto ha sottolineato che era visibile come questi problemi stessero diventando sempre più gravi negli ultimi anni. "Purtroppo, rimangono ancora a prescindere dal numero di truppe in Afghanistan", ha detto.L'avanzata dei talebaniLe ostilità tra il governo afghano e i Talebani* si sono intensificate da quando le truppe di USA e NATO hanno iniziato a ritirarsi dal paese. Da allora i talebani hanno conquistato vasti territori rurali e lanciato un'offensiva contro le principali città.Agli inizi di agosto i talebani hanno occupato la città di Lashkar Gah, nella provincia di Helmand. E' stato il primo (su 34) capoluogo di provincia in Afghanistan occupato dai militanti dal 2016. A metà del mese, i talebani hanno dichiarato di aver preso sotto controllo, in particolare, tali città come Zaranj, Konduz, Pol-e Khomri, Herat e Ghazni, rispettivamente i centri amministrativi delle province di Nimroz, Konduz, Baghlan, Herat e Ghazni. I media occidentali, citando fonti dell'intelligence statunitense, hanno riferito che i talebani sarebbero in grado di bloccare Kabul per mesi e persino prenderla sotto controllo.*organizzazione terroristica estremista bandita in Russia ed in altri Paesi

