Green pass a scuola, Anp non firma l'accordo per il Protocollo di sicurezza

L'intesa tra sindacati e ministero dell'Istruzione è stata raggiunta nella notte e prevede l'istituzione di un fondo per i test gratuiti al personale... 14.08.2021, Sputnik Italia

"L’ANP non ha firmato il Protocollo perché contraria alla possibilità che le scuole si facciano carico del costo dei tamponi". Lo ha dichiarato Antonello Giannelli, presidente dell'ANP, Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola. La bozza del protocollo prevede un fondo per le scuole che potrà essere utilizzato, mediante accordi con le Aziende Sanitarie Locali o con strutture diagnostiche convenzionate, “anche per consentire di effettuare tamponi diagnostici, secondo le modalità previste dall’Autorità sanitaria”.L'associazione dei dirigenti scolastici contesta la poca chiarezza del testo, che non chiarisce quali siano i dipendenti non vaccinati che hanno diritto al rimborso del tampone. Si riserva di rivedere la propria posizione "se e quando il testo del protocollo sarà modificato nel senso da noi chiesto”.L'accordo sul protocollo di sicurezzaL'intesa è stata raggiunta tra ministero dell'Istruzione e sindacati nella notte tra venerdì e sabato. L'adesione non è stata unitaria. hanno sottoscritto l'accordo Flc-Cgil, Cisl Scuola e Uil Scuola. Gilda non era presente all'incontro e Anief ha preso le distanze.La bozza del Protocollo di sicurezza prevede la possibilità di istituire un fondo scolastico per i tamponi gratuiti dei docenti e personale scolastico, mediate accordi con le Asl o le strutture convenzionate.Il testo prevede inoltre:

franco296 All'ANP non interessa il funzionamento della scuola, né della salute. Questi modesti fallocefalocrati hanno manie di grandezza pure loro. Se non sono d'accordo si dimettano. Lasciare a casa il corpo docente che non vuole vaccinarsi è una vaccata. Ovviamente vale lo stesso per gli occupati nel settore sanitario. Chi non si vaccina, lo fa non per partito preso ma per scelta ragionata. 1

Némesis Siamo a quanto pare in pieno ricatto terroristico di stato, il che significa che ogni cittadino potrebbe (e dovrebbe!) rivolgersi al più opportuno organismo di controllo europeo per far sanzionare l'italia e chiedere un adeguato risarcimento per la scandalosa condotta del nostro governo... tinyurl.com/nvvs5j7b 1

Notiziario

