Giappone, 5 milioni di persone evacuate a causa delle alluvioni - Video

Giappone, 5 milioni di persone evacuate a causa delle alluvioni - Video

Quattro le prefetture maggiormente colpite dal maltempo, dove è scattato il livello di allerta massimo. 14.08.2021, Sputnik Italia

A causa delle piogge torrenziali e dei forti venti di questi giorni, le autorità di quattro prefetture giapponesi hanno disposto l'ordine di evacuazione per cinque milioni di persone.Stando a quanto riportato dall'agenzia nipponica Kyodo News, sono in totale 21 i dipartimenti in cui è stata riscontrata la minaccia di inondazioni e frane.Per quattro prefetture, Saga, Nagasaki, Fukuoka e Hiroshima, l'agenzia metereologica giapponese ha diramato il quinto livello di allerta, quello massimo, mentre per altre diciassette è stato disposto il quarto.In tutto il Giappone occidentale sono stati registrati livelli di precipitazioni da record per la stagione in corso, con oltre 500 mm confermati.Sui social network ha iniziato a circolare un gran numero di sequenze filmate che rendono conto della situazione nelle varie prefetture colpite dal maltempo, ed in particolare da Kyushu, dove si registra una delle situazioni più gravi.Intanto, il primo ministro Yoshihide Suga ha convocato per la giornata odierna una riunione per la gestione dei disastri e si è impegnato a fare il massimo per le operazioni di salvataggio e soccorso e per il sostegno ai residenti colpiti.

