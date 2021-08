https://it.sputniknews.com/20210814/francia-nuova-ondata-di-proteste-contro-il-green-pass-250mila-in-piazza-in-tutto-il-paese-12507359.html

Francia, nuova ondata di proteste contro il Green Pass: 250mila in piazza in tutto il Paese

Francia, nuova ondata di proteste contro il Green Pass: 250mila in piazza in tutto il Paese

Quasi 200 manifestazioni contro l'estensione del Green Pass e l'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari, con la partecipazione di almeno 250.000 persone... 14.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-14T17:22+0200

2021-08-14T17:22+0200

2021-08-14T17:22+0200

multimedia

foto

francia

proteste

video

green pass

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0e/12506830_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_fa870b1623aae62c4cb03876b3975da9.jpg

La protesta anima le vie francesi per il quinto sabato consecutivo ed arriva pochi giorni dopo l'entrata in vigore del Green Pass nella maggior parte dei luoghi pubblici francesi. In totale è stato annunciato lo svolgimento di oltre 200 manifestazioni in tutta la Francia. Nella sola capitale Parigi organizzati tre diversi cortei, con la partecipazione di circa 15-20 mila persone. Lunedì scorso in Francia è entrata in vigore un’ulteriore stretta nelle normative anticontagio, che impone ai cittadini di essere in possesso del green pass anche per sedersi nei bar e ristoranti all’aperto, per viaggiare su bus, navi e aerei o per entrare negli ospedali.

francia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

multimedia, foto, francia, proteste, video, green pass