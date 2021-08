https://it.sputniknews.com/20210814/ferragosto-in-italia-sold-out-dal-mare-ai-laghi-in-montagna-e-nei-campeggi-12510326.html

Ferragosto in Italia: sold out dal mare ai laghi, in montagna e nei campeggi

Una ricerca promossa da Assoturisti mostra come un italiano su due abbia deciso di passare il weekend di Ferragosto fuori casa, dal 13 al 16 agosto, con un... 14.08.2021, Sputnik Italia

Il mondo del turismo nazionale tira un sospiro di sollievo dopo mesi di sacrifici con il weekend di Ferragosto che registra il tutto esaurito. La ricerca promossa da Assoturisti stima 11,5 milioni di pernottamenti e 1,4 miliardi di spesa turistica.La ricerca di Assoturisti mostra anche che l'89% delle prenotazioni sono state fatte online.Tra le destinazioni più richieste il mare e la montagna, e anche i laghi con prenotazioni che raggiungono il 95% della disponibilità, ma resistono anche campagna e collina con l'87% di camere prenotate.Mentre le terme tornano a popolarsi con il 75,6% di occupazione, le città d'arte soffrono e nonostante la presenza di turisti l'incremento è solo in leggero aumento.Le Regioni più prese d'assaltoLe regioni più prese d'assalto sono quelle alpine come Trentino Alto Adige, la Valle d'Aosta e le star delle spiagge sono Puglia, Sicilia e Sardegna. Ma tra le regioni più gettonate ci sono anche Marche e Abruzzo.Non solo spiagge e campagne ma tornano a sorridere anche i musei, almeno quelli pubblici, in gran parte aperti.Al Parco del Colosseo da sabato 7 al 13 agosto sono stati venduti 54.086 biglietti con 92.531 ingressi tra Colosseo e Foro-Palatino, mentre alla Galleria Borghese le visite segnano il tutto esaurito e così pure alla Domus Aurea.A Paestum si superano i 1.300 turisti al giorno, mentre a Pompei i visitatori nell'ultima settimana sono stati 63.271.

raus jUEde Il tutto esaurito per quattro giorni. Sorridono tutti, ma poi piangeranno miseria a fine agosto. Basta con ristori e antre prebende. Io da non vaccinato sono stato a casa e non intendo indebitarmi per gli operatori turistici, i ristoratori e chiunque altro che lamenta di non aver fatto abbastanza soldi. Facciamo così: alla battaglia contro i no vax, noi opponiamo la battaglia no ristori. Poi, ci sono sempre strade e piazze per dirimere i contrasti. 0

